Há veados bêbedos nas estradas. “Nem todos os utilizadores estão sóbrios”, diz polícia francesa

“Ehhh não, minhas senhoras e meus senhores… nem todos os utilizadores da estrada estão sóbrios . A prova está nas imagens”, escreveu a polícia francesa, acompanhando a mensagem com um vídeo de um veado a andar em círculos num campo, aparentemente desorientado.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, as autoridades explicaram que alguns cervídeos podem consumir “rebentos, frutos fermentados ou vegetação em decomposição” , acabando por apresentar “comportamentos totalmente imprevisíveis” .

A polícia de Saône-et-Loire, em França, deixou esta semana um aviso insólito — e bem-humorado — aos automobilistas: com a chegada da primavera, há veados que podem andar “embriagados” pelas estradas .

As autoridades alertaram que estes animais podem atravessar estradas de forma repentina, mudar de direção sem aviso ou até ficar imóveis no meio da via.

“O perigo: travessias repentinas, trajetórias incoerentes, imobilização na estrada ou fugas desordenadas”, referiu a polícia.

Na mesma publicação, os agentes deixaram ainda um conselho a quem anda a conduzir: “Reduza a velocidade, antecipe situações, evite guinadas bruscas e redobre a atenção em zonas florestais.”

E houve também espaço para uma piada que rapidamente conquistou as redes sociais.

“Se o Bambi exagerou no aperitivo da floresta, talvez não seja a melhor altura para conduzir como se a estrada fosse toda sua.”

Apesar do tom descontraído, a polícia esclareceu que não é possível confirmar apenas através do vídeo que o animal estivesse efetivamente alcoolizado.

Segundo as autoridades, o comportamento observado “pode ser compatível com uma desorientação provocada pela ingestão de vegetação fermentada”, fenómeno considerado relativamente frequente na primavera entre alguns cervídeos.

Ainda assim, a polícia admitiu que outras causas não podem ser excluídas, incluindo ferimentos, doenças, traumatismos ou problemas neurológicos.