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Vida Selvagem
Há veados bêbedos nas estradas. “Nem todos os utilizadores estão sóbrios”, diz polícia francesa
14 mai, 2026 - 17:12 • Olímpia Mairos
Publicação divertida da polícia de Saône-et-Loire tornou-se viral ao mostrar um veado desorientado depois de consumir frutos fermentados.
A polícia de Saône-et-Loire, em França, deixou esta semana um aviso insólito — e bem-humorado — aos automobilistas: com a chegada da primavera, há veados que podem andar “embriagados” pelas estradas.
Numa publicação divulgada nas redes sociais, as autoridades explicaram que alguns cervídeos podem consumir “rebentos, frutos fermentados ou vegetação em decomposição”, acabando por apresentar “comportamentos totalmente imprevisíveis”.
“Ehhh não, minhas senhoras e meus senhores… nem todos os utilizadores da estrada estão sóbrios. A prova está nas imagens”, escreveu a polícia francesa, acompanhando a mensagem com um vídeo de um veado a andar em círculos num campo, aparentemente desorientado.
As autoridades alertaram que estes animais podem atravessar estradas de forma repentina, mudar de direção sem aviso ou até ficar imóveis no meio da via.
“O perigo: travessias repentinas, trajetórias incoerentes, imobilização na estrada ou fugas desordenadas”, referiu a polícia.
Na mesma publicação, os agentes deixaram ainda um conselho a quem anda a conduzir: “Reduza a velocidade, antecipe situações, evite guinadas bruscas e redobre a atenção em zonas florestais.”
E houve também espaço para uma piada que rapidamente conquistou as redes sociais.
“Se o Bambi exagerou no aperitivo da floresta, talvez não seja a melhor altura para conduzir como se a estrada fosse toda sua.”
Apesar do tom descontraído, a polícia esclareceu que não é possível confirmar apenas através do vídeo que o animal estivesse efetivamente alcoolizado.
Segundo as autoridades, o comportamento observado “pode ser compatível com uma desorientação provocada pela ingestão de vegetação fermentada”, fenómeno considerado relativamente frequente na primavera entre alguns cervídeos.
Ainda assim, a polícia admitiu que outras causas não podem ser excluídas, incluindo ferimentos, doenças, traumatismos ou problemas neurológicos.
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