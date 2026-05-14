Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vida Selvagem

Há veados bêbedos nas estradas. “Nem todos os utilizadores estão sóbrios”, diz polícia francesa

14 mai, 2026 - 17:12 • Olímpia Mairos

Publicação divertida da polícia de Saône-et-Loire tornou-se viral ao mostrar um veado desorientado depois de consumir frutos fermentados.

A+ / A-
Há veados bêbedos nas estradas. “Nem todos os utilizadores estão sóbrios”, diz polícia francesa
Há veados bêbedos nas estradas. “Nem todos os utilizadores estão sóbrios”, diz polícia francesa

A polícia de Saône-et-Loire, em França, deixou esta semana um aviso insólito — e bem-humorado — aos automobilistas: com a chegada da primavera, há veados que podem andar “embriagados” pelas estradas.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, as autoridades explicaram que alguns cervídeos podem consumir “rebentos, frutos fermentados ou vegetação em decomposição”, acabando por apresentar “comportamentos totalmente imprevisíveis”.

“Ehhh não, minhas senhoras e meus senhores… nem todos os utilizadores da estrada estão sóbrios. A prova está nas imagens”, escreveu a polícia francesa, acompanhando a mensagem com um vídeo de um veado a andar em círculos num campo, aparentemente desorientado.

As autoridades alertaram que estes animais podem atravessar estradas de forma repentina, mudar de direção sem aviso ou até ficar imóveis no meio da via.

“O perigo: travessias repentinas, trajetórias incoerentes, imobilização na estrada ou fugas desordenadas”, referiu a polícia.

Na mesma publicação, os agentes deixaram ainda um conselho a quem anda a conduzir: “Reduza a velocidade, antecipe situações, evite guinadas bruscas e redobre a atenção em zonas florestais.”

E houve também espaço para uma piada que rapidamente conquistou as redes sociais.

“Se o Bambi exagerou no aperitivo da floresta, talvez não seja a melhor altura para conduzir como se a estrada fosse toda sua.”

Apesar do tom descontraído, a polícia esclareceu que não é possível confirmar apenas através do vídeo que o animal estivesse efetivamente alcoolizado.

Segundo as autoridades, o comportamento observado “pode ser compatível com uma desorientação provocada pela ingestão de vegetação fermentada”, fenómeno considerado relativamente frequente na primavera entre alguns cervídeos.

Ainda assim, a polícia admitiu que outras causas não podem ser excluídas, incluindo ferimentos, doenças, traumatismos ou problemas neurológicos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?