Novo sistema de IA pode conceber, acelerar e otimizar novos antibióticos

Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA), criaram um sistema de inteligência artificial (IA) generativa que concebe e acelera o desenvolvimento de novos antibióticos.

O sistema pode ajudar a combater as infeções resistentes aos medicamentos e a agilizar a criação de fármacos mais potentes e eficazes contra os agentes patogénicos mais difíceis de tratar.

Liderados pelo investigador espanhol César de la Fuente, os cientistas da Universidade da Pensilvânia desenvolveram uma ferramenta, a que deram o nome de ApexGO, capaz de procurar compostos já existentes e otimizá-los para criar antibióticos mais potentes e eficazes.

Também transformam modelos moleculares em candidatos terapêuticos reais com uma velocidade e precisão sem precedentes, segundo a universidade.

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Através da validação em laboratório, os investigadores demonstraram como a IA pode reduzir anos de investigação para apenas algumas horas.

Os cientistas indicaram que esta pode ser uma solução inovadora para antecipar as infeções hospitalares mais perigosas.

A resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças à medicina moderna e, à medida que mais bactérias aprendem a sobreviver aos medicamentos utilizados para as combater, os investigadores enfrentam uma pressão crescente para encontrar novos tratamentos mais rapidamente do que os métodos tradicionais permitem, observou a universidade em comunicado.

O sistema concentra-se nos peptídeos, que são pequenas moléculas semelhantes a proteínas que podem atuar como antibióticos.

Em vez de simplesmente pesquisar listas existentes de moléculas conhecidas, o ApexGO parte de modelos de peptídeos e sugere alterações que podem aumentar a sua eficácia na eliminação de bactérias nocivas.