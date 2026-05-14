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Investigação
Novo sistema de IA pode conceber, acelerar e otimizar novos antibióticos
14 mai, 2026 - 00:47 • Lusa
Esta invenção pode ser uma solução inovadora para antecipar as infeções hospitalares mais perigosas.
Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA), criaram um sistema de inteligência artificial (IA) generativa que concebe e acelera o desenvolvimento de novos antibióticos.
O sistema pode ajudar a combater as infeções resistentes aos medicamentos e a agilizar a criação de fármacos mais potentes e eficazes contra os agentes patogénicos mais difíceis de tratar.
Liderados pelo investigador espanhol César de la Fuente, os cientistas da Universidade da Pensilvânia desenvolveram uma ferramenta, a que deram o nome de ApexGO, capaz de procurar compostos já existentes e otimizá-los para criar antibióticos mais potentes e eficazes.
Também transformam modelos moleculares em candidatos terapêuticos reais com uma velocidade e precisão sem precedentes, segundo a universidade.
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Através da validação em laboratório, os investigadores demonstraram como a IA pode reduzir anos de investigação para apenas algumas horas.
Os cientistas indicaram que esta pode ser uma solução inovadora para antecipar as infeções hospitalares mais perigosas.
A resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças à medicina moderna e, à medida que mais bactérias aprendem a sobreviver aos medicamentos utilizados para as combater, os investigadores enfrentam uma pressão crescente para encontrar novos tratamentos mais rapidamente do que os métodos tradicionais permitem, observou a universidade em comunicado.
O sistema concentra-se nos peptídeos, que são pequenas moléculas semelhantes a proteínas que podem atuar como antibióticos.
Em vez de simplesmente pesquisar listas existentes de moléculas conhecidas, o ApexGO parte de modelos de peptídeos e sugere alterações que podem aumentar a sua eficácia na eliminação de bactérias nocivas.
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Assim, o modelo atua como um mecanismo de design inteligente e "aprende padrões a partir de sequências de peptídeos e depois propõe novas versões com maior probabilidade de funcionar", explicou a universidade.
Para testar este método, os investigadores começaram com 10 peptídeos básicos e usaram a sua ferramenta para criar versões melhoradas.
De seguida, produziram 100 destes peptídeos em laboratório e analisaram a sua capacidade de combater as bactérias, como funcionavam, que estruturas formavam e se poderiam ser tóxicos para as células.
Os resultados foram especialmente bons contra as bactérias Gram-negativas, um tipo de bactéria difícil de tratar e responsável por algumas das infeções hospitalares mais perigosas.
"O ApexGO demonstra que a IA pode ser utilizada para mais do que apenas prever que moléculas podem funcionar: pode ajudar a melhorá-las", vincou César de la Fuente, explicando que o modelo parte de antibióticos peptídicos promissores e aprende a otimizá-los, explorando novas possibilidades moleculares "que podemos depois sintetizar e testar em laboratório", o que considera especialmente relevante dada a crescente resistência global aos antibióticos.
O investigador enfatizou a necessidade de tecnologias capazes de acelerar o desenvolvimento para tentar obter candidatos terapêuticos reais e afirmou que este sistema de IA "é um passo importante rumo a este futuro".
"Encontrar novos antibióticos é, geralmente, um processo lento, dispendioso e baseado em tentativas e erros", observou o investigador Marcelo Torres na mesma nota.
"O que é entusiasmante aqui é que conseguimos utilizar a IA para orientar o processo de design, fabricar os compostos mais promissores e, em seguida, validar experimentalmente muitos deles", acrescentou.
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