- Noticiário das 23h
- 14 mai, 2026
-
Música
Quais são os países apurados para a final do festival Eurovisão 2026?
14 mai, 2026 - 23:15 • Catarina Magalhães
Alemanha, França, Itália e Reino Unido já têm "passe direto" por serem os principais financiadores do festival, tal como a Áustria, país anfitrião da Eurovisão. A final da Eurovisão acontece no sábado em Viena, na Áustria.
A grande final já tem os seus finalistas. Dos 35 países que participaram no festival, 25 finalistas vão atuar este sábado na noite decisiva da 70ª edição do festival da Eurovisão.
Para além dos dez países já apurados na primeira semifinal celebrada na terça-feira, somam-se mais 10 das performances apuradas na segunda semifinal da noite desta quinta-feira, em Viena, na Áustria.
A "Rosa" portuguesa dos Bandidos do Canto não convenceram os júris nem o público na terça-feira e Portugal não vai levar ao palco as modas alentejanas.
Desde 2019 que os representantes portugueses lutam por um lugar na final. Até ao momento, a última performance finalista foi a de Cláudia Pascoal ao som de "O Jardim", em 2018.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Albânia, Austrália, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Malta, Noruega, República Checa, Roménia e Ucrânia juntaram-se na noite desta quinta-feira ao lote de finalistas.
Pelo caminho ficou Arménia, Azerbaijão, Letónia, Luxemburgo e Suíça.
Música
Bandidos do Cante não vão à final do festival da Eurovisão
Banda alentejana lutou por um lugar para Portugal (...)
Segundo uma estimativa do site Eurovision World – que reúne as probabilidades das principais casas de apostas –, Finlândia pode ser o grande vencedor do festival, com 37% de chances. Austrália é o segundo país na tabela de apostas com 13% de probabilidade.
Recorde-se que na primeira semifinal desta edição qualificaram-se a Bélgica, Croácia, Finlândia, Grécia, Israel, Lituânia, Moldávia, Polónia, Sérvia e Suécia.
De fora também ficaram Estónia, Geórgia, Montenegro, San Marino e, como já indicado, Portugal.
Alemanha, França, Itália e Reino Unido já têm "passe direto" por serem os principais financiadores do festival, tal como a Áustria, país anfitrião da Eurovisão.
Boicotes a Israel não impediram a qualificação
Apesar da polémica, Israel participou no festival com a música "Michelle", interpretada por Noam Bettan em francês, hebraico e inglês.
Festival Eurovisão
Amnistia apelida de cobardia não suspender Israel do Festival Eurovisão
A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canç(...)
Espanha, Irlanda, Eslovénia, Países Baixos e Islândia decidiram não participar e boicotarem a edição deste ano, mas Portugal manteve o interesse em fazer parte do festival contra a vontade dos trabalhadores da RTP que escreveram uma carta aberta dirigida ao presidente do Conselho de Administração da RTP e a membros do Governo.
Já o grupo Bandidos do Cante foi dos poucos concorrentes portugueses que não subscreveram um comunicado que afirmava que Portugal não se juntaria às fases finais do concurso.
Durante a emissão da noite desta terça-feira, algumas pessoas na plateia gritaram "stop the genocide" ("parem com o genocídio"), referindo-se aos ataques de Israel à faixa de Gaza, segundo o jornal "The Times of Israel".
Contudo, os protestos não impediram a passagem do país à etapa final do concurso.
A organização Amnistia Internacional lamentou no domingo que Israel continue a participar, considerando que não suspender o país, como se fez com a Rússia, "é um ato de cobardia" e mostra "um flagrante duplo padrão".
- Noticiário das 23h
- 14 mai, 2026
-
- Eurovisão. Segunda semifinal desta quinta-feira seleciona últimos finalistas
- Bandidos do Cante não vão à final do festival da Eurovisão
- Nuno Artur Silva e a Eurovisão: RTP seguiu Governo "mas devia ter autonomia" na decisão de participar
- Eurovisão. Casas de apostas dão Bandidos do Cante fora da final
- Amnistia apelida de cobardia não suspender Israel do Festival Eurovisão
- Eurovisão. Segunda semifinal desta quinta-feira seleciona últimos finalistas
- Bandidos do Cante não vão à final do festival da Eurovisão
- Nuno Artur Silva e a Eurovisão: RTP seguiu Governo "mas devia ter autonomia" na decisão de participar
- Eurovisão. Casas de apostas dão Bandidos do Cante fora da final
- Amnistia apelida de cobardia não suspender Israel do Festival Eurovisão