Quais são os países apurados para a final do festival Eurovisão 2026?

A grande final já tem os seus finalistas. Dos 35 países que participaram no festival, 25 finalistas vão atuar este sábado na noite decisiva da 70ª edição do festival da Eurovisão. Para além dos dez países já apurados na primeira semifinal celebrada na terça-feira, somam-se mais 10 das performances apuradas na segunda semifinal da noite desta quinta-feira, em Viena, na Áustria. A "Rosa" portuguesa dos Bandidos do Canto não convenceram os júris nem o público na terça-feira e Portugal não vai levar ao palco as modas alentejanas. Desde 2019 que os representantes portugueses lutam por um lugar na final. Até ao momento, a última performance finalista foi a de Cláudia Pascoal ao som de "O Jardim", em 2018. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Albânia, Austrália, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Malta, Noruega, República Checa, Roménia e Ucrânia juntaram-se na noite desta quinta-feira ao lote de finalistas. Pelo caminho ficou Arménia, Azerbaijão, Letónia, Luxemburgo e Suíça.

Segundo uma estimativa do site Eurovision World – que reúne as probabilidades das principais casas de apostas –, Finlândia pode ser o grande vencedor do festival, com 37% de chances. Austrália é o segundo país na tabela de apostas com 13% de probabilidade.

Recorde-se que na primeira semifinal desta edição qualificaram-se a Bélgica, Croácia, Finlândia, Grécia, Israel, Lituânia, Moldávia, Polónia, Sérvia e Suécia. De fora também ficaram Estónia, Geórgia, Montenegro, San Marino e, como já indicado, Portugal. Alemanha, França, Itália e Reino Unido já têm "passe direto" por serem os principais financiadores do festival, tal como a Áustria, país anfitrião da Eurovisão. Boicotes a Israel não impediram a qualificação Apesar da polémica, Israel participou no festival com a música "Michelle", interpretada por Noam Bettan em francês, hebraico e inglês.