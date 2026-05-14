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"Top Gun" de volta ao cinema 40 anos depois em prova de resistência à passagem do tempo
14 mai, 2026 - 08:00 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
Filme representa "momento icónico da história do cinema" e, ainda hoje, consegue "manter o público agarrado do princípio ao fim", garante o duplo David Chan Cordeiro, que acredita que as aventuras de Tom Cruise no grande ecrã serviram de inspiração para muitos profissionais da área.
"Top Gun" está de volta às salas de cinema. O clássico filme protagonizado por Tom Cruise celebra 40 anos e regressa ao grande ecrã durante apenas uma semana, em formatos para todos os gostos, como IMAX ou 4DX.
Lançado em 1986, o "Top Gun" original conta a história do piloto Maverick, da Marinha norte-americana. Tornou-se num autêntico fenómeno global e cimentou Tom Cruise como uma estrela de filmes de ação, com o ator a fazer muitas das suas próprias acrobacias (feito que viria a replicar em praticamente todos os seus filmes desde então).
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Umas décadas depois, Cruise voltaria a fazer parte do programa de elite da Marinha norte-americana em "Top Gun Maverick", voltando a exagerar nas acrobacias e nas "stunts", sem recorrer a muitos duplos. No entanto, e ao contrário do que se poderia esperar, a comunidade de duplos não só não se importa de preencher menos uma vaga com Tom Cruise, como o filme serviu de inspiração para muitos profissionais da área.
O filme ajudou a trazer maior reconhecimento para o departamento de duplos
David Chan Cordeiro, provavelmente o duplo português mais conhecido de Hollywood, explica à Renascença por que razão Top Gun ajudou o público a perceber melhor o papel dos duplos e inspirou muitos jovens a seguirem a profissão.
"O filme ajudou a trazer maior reconhecimento para o departamento de duplos", começa por dizer, explicando que, "durante muitos anos", os duplos "viveram quase na sombra e longe do estrelato", até para "manter aquela ilusão de que os atores não recorriam a profissionais de risco nas suas cenas".
No caso de "Top Gun", a insistência de Cruise em fazer as suas próprias cenas mais arriscadas pode, por isso mesmo, ter ajudado a dar visibilidade à profissão... e emprego a trabalhadores altamente especializados.
"Quando falamos de duplos no Top Gun estamos a referir-nos a pilotos e oficiais da Marinha dos Estados Unidos. Estamos a falar de profissionais com uma habilidade de nicho", reitera o especialista, que acredita que o filme acabou por marcar "toda uma geração de entusiastas a seguir uma carreira em cinema de ação".
David Chan Cordeiro, que já participou de mais de uma centena de filmes e séries onde a ação é protagonista, acredita que, 40 anos depois de estrear, "Top Gun" continua a ser um marco também para quem trabalha em ação.
"A forma como filmaram as cenas foi extremamente inovadora porque, na altura, eles recorreram a uma mistura de manobras reais de caças F-14 com modelos miniaturas para explosões", descreve o ator, que destaca também o papel que a edição e a sonoplastia tiveram, especialmente na sequência final, que é, ainda hoje, "um momento icónico da história do cinema".
Quarenta anos depois, garante David Chan Cordeiro, o filme resiste à passagem do tempo.
"Mesmo para tempos atuais, com toda a tecnologia 3D que sabemos que existe, o Top Gun é um filme bastante divertido e que, na minha opinião, consegue manter o público agarrado ao ecrã do princípio ao fim", assegura.
Quem quiser comprovar, no entanto, terá apenas uma semana para o fazer: "Top Gun" e "Top Gun Maverick" voltaram às salas de cinema, mas apenas por uma semana.
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