"Top Gun" de volta ao cinema 40 anos depois em prova de resistência à passagem do tempo

"O filme ajudou a trazer maior reconhecimento para o departamento de duplos", começa por dizer, explicando que, "durante muitos anos", os duplos "viveram quase na sombra e longe do estrelato", até para "manter aquela ilusão de que os atores não recorriam a profissionais de risco nas suas cenas".

David Chan Cordeiro , provavelmente o duplo português mais conhecido de Hollywood, explica à Renascença por que razão Top Gun ajudou o público a perceber melhor o papel dos duplos e inspirou muitos jovens a seguirem a profissão.

Umas décadas depois, Cruise voltaria a fazer parte do programa de elite da Marinha norte-americana em "Top Gun Maverick", voltando a exagerar nas acrobacias e nas "stunts", sem recorrer a muitos duplos. No entanto, e ao contrário do que se poderia esperar, a comunidade de duplos não só não se importa de preencher menos uma vaga com Tom Cruise, como o filme serviu de inspiração para muitos profissionais da área.

Lançado em 1986, o "Top Gun" original conta a história do piloto Maverick, da Marinha norte-americana. Tornou-se num autêntico fenómeno global e cimentou Tom Cruise como uma estrela de filmes de ação, com o ator a fazer muitas das suas próprias acrobacias (feito que viria a replicar em praticamente todos os seus filmes desde então).

"Top Gun" está de volta às salas de cinema . O clássico filme protagonizado por Tom Cruise celebra 40 anos e regressa ao grande ecrã durante apenas uma semana, em formatos para todos os gostos, como IMAX ou 4DX.

No caso de "Top Gun", a insistência de Cruise em fazer as suas próprias cenas mais arriscadas pode, por isso mesmo, ter ajudado a dar visibilidade à profissão... e emprego a trabalhadores altamente especializados.

"Quando falamos de duplos no Top Gun estamos a referir-nos a pilotos e oficiais da Marinha dos Estados Unidos. Estamos a falar de profissionais com uma habilidade de nicho", reitera o especialista, que acredita que o filme acabou por marcar "toda uma geração de entusiastas a seguir uma carreira em cinema de ação".

David Chan Cordeiro, que já participou de mais de uma centena de filmes e séries onde a ação é protagonista, acredita que, 40 anos depois de estrear, "Top Gun" continua a ser um marco também para quem trabalha em ação.

"A forma como filmaram as cenas foi extremamente inovadora porque, na altura, eles recorreram a uma mistura de manobras reais de caças F-14 com modelos miniaturas para explosões", descreve o ator, que destaca também o papel que a edição e a sonoplastia tiveram, especialmente na sequência final, que é, ainda hoje, "um momento icónico da história do cinema".

Quarenta anos depois, garante David Chan Cordeiro, o filme resiste à passagem do tempo.

"Mesmo para tempos atuais, com toda a tecnologia 3D que sabemos que existe, o Top Gun é um filme bastante divertido e que, na minha opinião, consegue manter o público agarrado ao ecrã do princípio ao fim", assegura.

Quem quiser comprovar, no entanto, terá apenas uma semana para o fazer: "Top Gun" e "Top Gun Maverick" voltaram às salas de cinema, mas apenas por uma semana.