Agente secreto procura-se. Começou oficialmente a corrida ao novo 007

A "caça" ao novo agente secreto começou já há algumas semanas, mas o anúncio oficial da Amazon MGM Studios chegou esta quinta-feira.

A Amazon MGM Studios, a empresa que, em 2021, comprou os direitos da conhecida saga "007", anunciou em comunicado o início da procura pelo próximo ator que vai encarnar a personagem de James Bond.

”Embora não tenhamos intenção de comentar detalhes específicos durante o processo de seleção de elenco, estamos ansiosos por partilhar mais novidades com os fãs de 007 assim que for oportuno”, afirmou.

Denis Villeneuve é o responsável pela direção do novo filme que vai ser produzido em conjunto por Amy Pascal, através da Pascal Pictures, e David Heyman, pela Heyday Films. A produtora executiva é a cineasta Tanya Lapointe e o guião fica a cargo do britânico Steven Knight, o guionista que escreveu também "Peaky Blinders: The Immortal Man", lançado em março deste ano.

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Daniel Craig, o antigo intérprete de 007, gravou o último filme, "No Time To Die" (2021) e com ele deixou uma saga onde o charme e o luxo são algumas das características que envolvem as missões do agente secreto britânico.

A revista Variety noticiou que Nina Gold, uma das principais diretoras de casting de Hollywood, está a liderar a procura pelo novo ator principal. Entre os trabalhos que realizou podem destacar-se "Paddington", "Guerra das Estrelas", "Parque Jurássico" e "Mamma Mia!".

Uma escolha com “cuidado e grande respeito”

Em termos de garantias, o estúdio da Amazon assegurou que o “sexo e a nacionalidade” do próximo ator não serão diferentes.

A BBC elaborou uma lista de favoritos. Entre os nomes que ecoaram sobre quem poderia assumir este papel, o britânico Callum Turner de 36 anos, que participou na franquia "Fantastic Beasts"; o australiano Jacob Elordi , Nate Jacobs na série "Euphoria"; Henry Cavill de 47 anos, protagonista de “Superman”; Aaron Taylor-Johnson que fez "Kick-Ass" (2010); e Theo James, que ganhou notoriedade com os filmes "Divergent".

O próximo eleito será o sétimo ator a interpretar a personagem James Bond e a fazer parte de uma história de filmes que conta já com 64 anos.

Recentemente, a responsável pela Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti, disse à CinemaCon que o estúdio está a dedicar o tempo que este projeto exige "com cuidado e profundo respeito”.

“É o sonho de uma vida para todos nós poder apresentar este novo capítulo ao público, e é uma responsabilidade que não levamos de ânimo leve”, acrescentou.