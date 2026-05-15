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Diretor da Eurovisão diz que Canadá seria bem-vindo no festival
15 mai, 2026 - 08:40 • João Malheiro
Governo canadiano admite interesse em participar no evento europeu.
O diretor da Eurovisão diz que o Canadá seria bem-vindo a participar no festival se assim desejar.
No plano para o orçamento federal, revelado em novembro, o governo canadiano diz estar a explorar "uma participação na Eurovisão".
Questionado pela BBC, Martin Green, diretor do certame, refere que ainda não recebeu nenhum contacto neste sentido, mas que o festival "vai dar as boas-vindas a qualquer pessoa que bata à porta e que queira partilhar os valores deste acontecimento maravilhoso".
"Sabemos que Mark Carney quer abraçar a Europa", acrescentou, sobre o desejo do primeiro-ministro do Canadá em relacionar-se melhor com o continente do outro lado do Atlântico.
Caso o Canadá se juntasse ao festival, esta não seria a primeira vez que um país fora da Europa participa na Eurovisão. Israel é um país do Médio Oriente, mas faz parte do festival porque o seu canal público pertence à União Europeia de Radiodifusão (EBU). E a Austrália não integra a EBU, mas é convidada todos os anos a participar, devido à popularidade do certame no país.
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