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Euromilhões desta sexta-feira: saiba se ganhou o jackpot

15 mai, 2026 - 20:22 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 83 milhões de euros.

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A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, é composta pelos números 3 - 10 - 38 - 41 - 43 e pelas estrelas 2 e 9.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 83 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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