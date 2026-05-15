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Metade dos portugueses deparou-se com mensagens hostis online

15 mai, 2026 - 15:23 • Lusa

Esta é a sétima percentagem mais alta da União Europeia (UE).

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Cerca de metade (50,5%) dos utilizadores de internet em Portugal deparou-se, em 2025, com mensagens hostis ou degradantes dirigidas a grupos específicos de pessoas ou a indivíduos, sendo esta a sétima percentagem mais alta da União Europeia (UE).

Os dados foram publicados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, que revela que, no passado, mais de metade das pessoas de sete Estados-membros detetou este tipo de mensagens, sendo as percentagens mais elevadas na Hungria (60,9%), Finlândia (56,7%) e Eslováquia (56,2%), Malta (53,2%), Holanda (52,8%), Suécia (51,1%) e Portugal (50,5%).

No conjunto da UE, em 2025, 42,3% dos utilizadores da internet do espaço comunitário encontraram mensagens "online" que consideraram hostis e degradantes dirigidas a grupos específicos de pessoas ou a indivíduos.

O valor agregado da UE baseia-se em dados de 20 países para os quais existe informação disponível.

Por seu lado, as percentagens mais baixas verificaram-se na Letónia (29,3%), Grécia (29,4%), Alemanha (33,7%) e Lituânia (33,8%).

De acordo com o Eurostat, as mensagens hostis e degradantes tinham como alvo diferentes grupos de pessoas ou indivíduos, sendo a maioria na UE relacionada com opiniões políticas ou sociais (33,7%), origem racial e étnica (25,5%), orientação sexual (23,4%) e religião ou crença (22,8%).

As mensagens hostis também visavam pessoas com base no sexo (16,9%), deficiência (11,5%), idade (8,8%) ou outras características pessoais (8,5%), adianta o gabinete estatístico comunitário.

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