Morreu João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução"

O artista plástico João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução" de 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura e abriu as portas da democracia em Portugal, morreu esta sexta-feira na sua casa em Lisboa, aos 98 anos, noticiou o jornal Público.

Artista plástico, arquiteto, ilustrador e cartoonista, ficou conhecido do grande público pelos cartoons, desenhos e caricaturas que criou durante o período revolucionário, entre 1974-1975.

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Opositor do regime de Salazar, com a queda do Estado Novo e o fim da censura, aquele que é considerado um dos maiores artistas gráficos portugueses deu largas à imaginação e assinou cartazes icónicos para as Campanhas de Dinamização Cultural do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Uma das obras mais conhecidas é o famoso cartaz "POVO/MFA", em que um agricultor e um militar aparecem lado a lado. Também desenhou uma versão com Vasco Gonçalves, durante o chamado PREC, o Processo Revolucionário em Curso.

Nascido em 1928, numa família de pintores - Abel Manta e Clementina Carneiro de Moura -, João Abel Manta formou-se em Arquitetura, em 1951, tendo-se dedicado à pintura, cerâmica, tapeçaria, mosaico, ilustração, artes gráficas e cartoon.