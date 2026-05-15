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Morreu João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução"

15 mai, 2026 - 22:18 • Catarina Magalhães e Ricardo Vieira

Artista plástico, arquiteto, ilustrador e cartoonista, ficou conhecido do grande público pelos cartoons, desenhos e caricaturas que criou durante o período revolucionário entre 1974-1975.

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O artista plástico João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução" de 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura e abriu as portas da democracia em Portugal, morreu esta sexta-feira na sua casa em Lisboa, aos 98 anos, noticiou o jornal Público.

Artista plástico, arquiteto, ilustrador e cartoonista, ficou conhecido do grande público pelos cartoons, desenhos e caricaturas que criou durante o período revolucionário, entre 1974-1975.

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Opositor do regime de Salazar, com a queda do Estado Novo e o fim da censura, aquele que é considerado um dos maiores artistas gráficos portugueses deu largas à imaginação e assinou cartazes icónicos para as Campanhas de Dinamização Cultural do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Uma das obras mais conhecidas é o famoso cartaz "POVO/MFA", em que um agricultor e um militar aparecem lado a lado. Também desenhou uma versão com Vasco Gonçalves, durante o chamado PREC, o Processo Revolucionário em Curso.

Nascido em 1928, numa família de pintores - Abel Manta e Clementina Carneiro de Moura -, João Abel Manta formou-se em Arquitetura, em 1951, tendo-se dedicado à pintura, cerâmica, tapeçaria, mosaico, ilustração, artes gráficas e cartoon.

Foi várias vezes distinguido ao longo da carreira, nomeadamente pela Fundação Calouste Gulbenkian (1961), com a Medalha de Prata na Exposição Internacional de Artes Gráficas (Leipzig, 1965) e com o Prémio de Ilustração na Exposição de Artes Gráficas de Leipzig (1975).

Publicou no final dessa década o livro "Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar" (1978), síntese de sofisticada ironia em que traça um quadro negro e preciso daquele período da História de Portugal.

No contexto da arte pública, fez intervenções nos pavimentos de mosaico para arruamentos na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e na Figueira da Foz, enquanto na azulejaria concebeu em Lisboa, entre outros, o revestimento do mural da Avenida Calouste Gulbenkian, aplicado em 1980.

Publicado livro "Bonecos para o povo. João Abel Manta, artista revolucionário" de Pedro Piedade Marques.
Publicado livro "Bonecos para o povo. João Abel Manta, artista revolucionário" de Pedro Piedade Marques.
João Abel Manta Livre Exposição em Algés Foto Cristina Nascimento RR
cartazes MFA de João Abel Manta Foto Cristina Nascimento RR
exposição João Abel Manta: A Máquina de Imagens Foto: Manuel De Almeida/Lusa
exposição João Abel Manta: A Máquina de Imagens Foto: Manuel De Almeida/Lusa
exposição João Abel Manta: A Máquina de Imagens Foto: Manuel De Almeida/Lusa

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