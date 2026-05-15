Óbito

Morreu João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução"

15 mai, 2026 - 22:18 • Catarina Magalhães e Ricardo Vieira

O artista plástico João Abel Manta, o "cartoonista da Revolução" de 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura e abriu as portas da democracia em Portugal, morreu esta sexta-feira na sua casa em Lisboa, aos 98 anos, noticiou o jornal Público.

Artista plástico, arquiteto, ilustrador e cartoonista, ficou conhecido do grande público pelos cartoons, desenhos e caricaturas que criou durante o período revolucionário, entre 1974-1975.

Opositor do regime de Salazar, com a queda do Estado Novo e o fim da censura deu largas à imaginação e assinou cartazes icónicos para as Campanhas de Dinamização Cultural do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Uma das obras mais conhecidas é o famoso cartaz "POVO/MFA", em que um agricultor e um militar aparecem lado a lado. Também desenhou uma versão com Vasco Gonçalves, durante o chamado PREC, o Processo Revolucionário em Curso.

Nascido em 1928, numa família de pintores - Abel Manta e Clementina Carneiro de Moura -, João Abel Manta formou-se em Arquitetura, em 1951, tendo-se dedicado à pintura, cerâmica, tapeçaria, mosaico, ilustração, artes gráficas e cartoon.

Foi várias vezes distinguido ao longo da carreira, nomeadamente pela Fundação Calouste Gulbenkian (1961), com a Medalha de Prata na Exposição Internacional de Artes Gráficas (Leipzig, 1965) e com o Prémio de Ilustração na Exposição de Artes Gráficas de Leipzig (1975).

Publicou no final dessa década o livro "Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar" (1978), síntese de sofisticada ironia em que traça um quadro negro e preciso daquele período da História de Portugal.

No contexto da arte pública, fez intervenções nos pavimentos de mosaico para arruamentos na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e na Figueira da Foz, enquanto na azulejaria concebeu em Lisboa, entre outros, o revestimento do mural da Avenida Calouste Gulbenkian, aplicado em 1980.

[em atualização]

