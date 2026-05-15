Saxofonista angolano "Nanutu" morre em Portugal

O saxofonista angolano António Manuel Fernandes, conhecido como "Nanutu", morreu esta sexta-feira em Portugal aos 68 anos, avançaram fontes familiares citadas pela Rádio Nacional de Angola (RNA).



Nascido no Sambizanga, em Luanda, em 1957, "Nanutu" é considerado uma das maiores referências do saxofone em Angola, com uma carreira de décadas marcada pela valorização da música instrumental angolana e pela divulgação da cultura nacional em palcos internacionais.

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Começou por tocar bateria e depois clarinete, antes de se especializar no saxofone, atuando em grupos de Luanda a partir de 1974, tendo a sua estreia na música angolana acontecido com o Agrupamento Aliança FAPLA-Povo, e passado também pelos Merengues e pelo Semba Tropical.

Emigrou para Portugal em 1991, onde prosseguiu a formação musical, frequentando o Hot Club de Lisboa, o Conservatório Musical da República Dominicana em Santo Domingo e o Conservatório Nacional de Havana, em Cuba.

Em Portugal, tocou com artistas como Tito Paris, Luís Represas, Bonga e Paulo Flores, entre outros, tendo também acompanhado internacionalmente nomes como Pablo Milanés, Martinho da Vila, Simone, Daniela Mercury e Lecy Brandão.

Em julho de 2025, Nanutu foi condecorado pelo Presidente da República, João Lourenço, na "Classe Paz e Desenvolvimento", durante a terceira cerimónia de distinções inserida nas comemorações dos 50 anos da Independência Nacional, em reconhecimento do seu contributo para a música angolana.

Conta na sua discografia com os álbuns "Marés", "Kizofado", "Luandei", "Bisa", "Ximbika" e "Gato Vijú".