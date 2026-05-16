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Bulgária ganha festival da Eurovisão 2026, Israel em segundo
16 mai, 2026 - 23:59 • Ricardo Vieira
Canção búlgara "Bangaranga", da artista Dara, venceu a votação do júri e do público. É a primeira vez que a Bulgária ganha o Festival da Eurovisão.
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A Bulgária conquistou o Festival da Eurovisão 2026, na final realizada este sábado. Israel ficou em segundo lugar numa participação que causou protestos e boicotes.
É a primeira vez que a Bulgária ganha o Festival da Eurovisão, que este ano decorreu em Viena, na Áustria.
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A canção "Bangaranga", da artista Dara, ganhou na votação do júri dos diversos países e do público através de televoto.
Numa final dramática da 70.ª edição do Festival da Eurovisão, Israel, com o tema "Michelle", interpretado por Noam Betan, assumiu a liderança já perto do fim, com 343 votos.
Na última votação do público a ser revelada, a Bulgária bateu toda a concorrência, com 516 votos.
A Roménia ficou no terceiro lugar do pódio, com 296 votos.
O Reino Unido ficou em último lugar com apenas um ponto, que foi atribuído pelo júri, pela canção "Eins, Zwei, Drei", de Look Mum No Computer.
A votação do público em Portugal atribuiu 12 votos a Israel, 10 à Ucrânia, 8 à Moldávia, 7 à Roménia, 6 à Bulgária, 5 à Finlândia, 4 à Austrália, 3 a Itália, 2 pontos a França e 1 à Croácia.
Espanha, Irlanda, Eslovénia, Países Baixos e Islândia decidiram não participar nesta edição do festival, em protesto contra a presença de Israel e a guerra na Faixa de Gaza.
Na sexta-feira e no sábado, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Viena, empunhando bandeiras da Palestina e defendendo "Nenhum palco para o genocídio".
Na primeira semifinal, na terça-feira passada, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão direta alguém da plateia gritar, várias vezes, "Stop the genocide" ("Parem o genocídio", em português).
A emissora austríaca ORF e a União Europeia de Radiodifusão, que organiza o concurso, anunciaram que tinham expulsado quatro espetadores do recinto.
Em Espanha, um dos países que boicotou e não participou no festival, cerca de um milhar de pessoas manifestou-se no sábado em Barcelona, exigindo um embargo de armas efetivo contra Israel e o fim das relações diplomáticas, económicas e militares com o país.
Durante a transmissão da final do festival a televisão pública de Espanha RTVE emitiu uma mensagem na qual se lia que "O Festival da Eurovisão é um concurso, mas os direitos humanos não. Não há lugar à indiferença. Paz e justiça para a Palestina".
Portugal não marcou presença na final. A música "Rosa", do grupo Bandidos do Cante, foi uma das que não foi além das meias-finais.
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