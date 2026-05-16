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Bulgária ganha festival da Eurovisão 2026, Israel em segundo

16 mai, 2026 - 23:59 • Ricardo Vieira

Canção búlgara "Bangaranga", da artista Dara, venceu a votação do júri e do público. É a primeira vez que a Bulgária ganha o Festival da Eurovisão.

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Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária ganha festival da Eurovisão pela primeira vez. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária ganha festival da Eurovisão pela primeira vez. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
70th Eurovision Song Contest - Grand Final. Foto: Hannibal Hanschke/EPA

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A Bulgária conquistou o Festival da Eurovisão 2026, na final realizada este sábado. Israel ficou em segundo lugar numa participação que causou protestos e boicotes.

É a primeira vez que a Bulgária ganha o Festival da Eurovisão, que este ano decorreu em Viena, na Áustria.

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A canção "Bangaranga", da artista Dara, ganhou na votação do júri dos diversos países e do público através de televoto.

Numa final dramática da 70.ª edição do Festival da Eurovisão, Israel, com o tema "Michelle", interpretado por Noam Betan, assumiu a liderança já perto do fim, com 343 votos.

Na última votação do público a ser revelada, a Bulgária bateu toda a concorrência, com 516 votos.

A Roménia ficou no terceiro lugar do pódio, com 296 votos.

O Reino Unido ficou em último lugar com apenas um ponto, que foi atribuído pelo júri, pela canção "Eins, Zwei, Drei", de Look Mum No Computer.

A votação do público em Portugal atribuiu 12 votos a Israel, 10 à Ucrânia, 8 à Moldávia, 7 à Roménia, 6 à Bulgária, 5 à Finlândia, 4 à Austrália, 3 a Itália, 2 pontos a França e 1 à Croácia.

Espanha, Irlanda, Eslovénia, Países Baixos e Islândia decidiram não participar nesta edição do festival, em protesto contra a presença de Israel e a guerra na Faixa de Gaza.

Na sexta-feira e no sábado, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Viena, empunhando bandeiras da Palestina e defendendo "Nenhum palco para o genocídio".

Israel em segundo lugar na Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Israel em segundo lugar na Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Alexandra Capitanescu, da Roménia, no Festival Eurovisão 2026, com o tema "Choke Me". Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Alexandra Capitanescu, da Roménia, no Festival Eurovisão 2026, com o tema "Choke Me". Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Delta Goodrem, da Austrália, no Festival Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Delta Goodrem, da Austrália, no Festival Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Australia`s annual Eurovision Broadcast Party viewing event in Sydney. Foto: Nadir Kinani/EPA
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
70th Eurovision Song Contest - Grand Final. Foto: Hannibal Hanschke/EPA
Bulgária vence Festival da Eurovisão 2026 com "Bangaranga", da artista Dara. Foto: Hannibal Hanschke/EPA

Na primeira semifinal, na terça-feira passada, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão direta alguém da plateia gritar, várias vezes, "Stop the genocide" ("Parem o genocídio", em português).

A emissora austríaca ORF e a União Europeia de Radiodifusão, que organiza o concurso, anunciaram que tinham expulsado quatro espetadores do recinto.

Em Espanha, um dos países que boicotou e não participou no festival, cerca de um milhar de pessoas manifestou-se no sábado em Barcelona, exigindo um embargo de armas efetivo contra Israel e o fim das relações diplomáticas, económicas e militares com o país.

Durante a transmissão da final do festival a televisão pública de Espanha RTVE emitiu uma mensagem na qual se lia que "O Festival da Eurovisão é um concurso, mas os direitos humanos não. Não há lugar à indiferença. Paz e justiça para a Palestina".

Portugal não marcou presença na final. A música "Rosa", do grupo Bandidos do Cante, foi uma das que não foi além das meias-finais.

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