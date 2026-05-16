Bulgária ganha festival da Eurovisão 2026, Israel em segundo

Numa final dramática da 70.ª edição do Festival da Eurovisão, Israel, com o tema "Michelle", interpretado por Noam Betan, assumiu a liderança já perto do fim, com 343 votos. Na última votação do público a ser revelada, a Bulgária bateu toda a concorrência, com 516 votos. A Roménia ficou no terceiro lugar do pódio, com 296 votos. O Reino Unido ficou em último lugar com apenas um ponto, que foi atribuído pelo júri, pela canção "Eins, Zwei, Drei", de Look Mum No Computer.

A votação do público em Portugal atribuiu 12 votos a Israel, 10 à Ucrânia, 8 à Moldávia, 7 à Roménia, 6 à Bulgária, 5 à Finlândia, 4 à Austrália, 3 a Itália, 2 pontos a França e 1 à Croácia. Espanha, Irlanda, Eslovénia, Países Baixos e Islândia decidiram não participar nesta edição do festival, em protesto contra a presença de Israel e a guerra na Faixa de Gaza. Na sexta-feira e no sábado, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Viena, empunhando bandeiras da Palestina e defendendo "Nenhum palco para o genocídio".

Israel em segundo lugar na Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA Alexandra Capitanescu, da Roménia, no Festival Eurovisão 2026, com o tema "Choke Me". Foto: Hannibal Hanschke/EPA Delta Goodrem, da Austrália, no Festival Eurovisão 2026. Foto: Hannibal Hanschke/EPA