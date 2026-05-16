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Bulgária ganha festival da Eurovisão 2026, Israel em segundo

16 mai, 2026 - 23:59 • Ricardo Vieira

Canção búlgara venceu a votação do júri e do público.

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A Bulgária conquistou o Festival da Eurovisão 2026, Israel ficou em segundo lugar.

É a primeira vez que a Bulgária ganha o Festival da Eurovisão, que este ano decorreu na Áustria.

A canção Bangaranga, da artista Dara, ganhou na votação do júri e do público.

[em atualização]

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