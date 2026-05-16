"Decisões precipitadas" podem colocar lince-ibérico em risco

A associação ambientalista FAPAS alertou na sexta-feira para os riscos da alteração da gestão do Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico (CNRLI), de Silves, considerando que "decisões precipitadas" ou "processos opacos" podem colocar a espécie em risco.

O alerta da FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade – surge na sequência da decisão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de chamar a si a gestão do CNRLI, depois de durante mais de 16 anos ter entregado essa gestão a uma entidade privada, mediante concurso. Os atuais técnicos do centro têm também alertado para a importância de uma transição, que não está a ser feita, uma vez que a mudança deverá ocorrer no final do mês.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, a FAPAS manifesta "profunda preocupação" sobre a alteração e "potenciais consequências" do processo para a conservação do lince em Portugal e na Península Ibérica.

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O CNRLI, diz, é um dos mais emblemáticos e bem-sucedidos projetos de conservação da Natureza a nível nacional e europeu, com uma importância que ultrapassa o contexto nacional, graças "a um trabalho técnico, científico e operacional altamente especializado", desenvolvido por uma equipa "com experiência acumulada e reconhecimento internacional".