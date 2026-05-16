Milhares protestam em Viena contra participação de Israel na Eurovisão

Milhares de manifestantes concentraram-se este sábado em Viena para protestar contra a participação de Israel na final do Festival Eurovisão da Canção 2026, numa edição marcada pela polémica em torno da guerra em Gaza.

Segundo a televisão pública austríaca ORF, a manifestação decorreu sob o lema “Nenhum palco para o genocídio”, com centenas de participantes a empunharem bandeiras palestinianas nas imediações do Wiener Stadthalle, recinto que acolhe a final do concurso.

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As autoridades austríacas reforçaram o dispositivo de segurança na cidade, antecipando protestos relacionados com a presença israelita no festival.

Entre os participantes esteve o embaixador palestiniano na Áustria, Salá Abdel Shafi, que acusou Israel de utilizar a Eurovisão para “normalizar o genocídio”.

A presença de Israel levou cinco países — Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia — a boicotarem a edição deste ano da Eurovisão.