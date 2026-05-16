Morreu Lazare, o cão francês que podia ser o mais velho do mundo

Lazare, um spaniel francês, apontado como um dos cães mais velhos do mundo, morreu no sudeste de França com quase 30 anos, poucas semanas depois de perder a dona de longa data.

Durante praticamente três décadas, o animal viveu ao lado da proprietária numa região alpina francesa. Já nos últimos anos de vida, enfrentava vários problemas de saúde, entre eles dificuldades de visão, perda de audição e artrite, mantendo ainda a língua constantemente de fora.

Apesar de nunca ter existido confirmação oficial, Lazare poderá ter sido o cão mais velho alguma vez conhecido. Atualmente, o recorde reconhecido pelo Guinness World Records pertence a Bluey, um cão pastor-australiano que morreu em 1939 aos 29 anos.

Encontrou uma nova família após perder a dona

Depois da morte da proprietária, Lazare foi encaminhado, em abril, para o abrigo Annecy Marlioz. Pouco tempo depois, acabou por ser adotado por Ophélie Boudol, uma mãe solteira de 29 anos — apenas um ano mais nova do que o próprio cão.

A intenção inicial de Ophélie era encontrar um companheiro para a mãe, mas rapidamente decidiu acolher Lazare em sua casa.

Numa mensagem publicada no Instagram, a nova dona anunciou que o cão morreu na passada quinta-feira. Na despedida, descreveu Lazare como um animal afetuoso e cheio de vida até ao fim, destacando a sua “personalidade extremamente adorável”.