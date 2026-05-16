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Morreu Lazare, o cão francês que podia ser o mais velho do mundo

16 mai, 2026 - 16:33 • Olímpia Mairos

O spaniel francês morreu em França com quase 30 anos, poucas semanas após perder a dona. A idade foi confirmada por registos oficiais, mas o Guinness ainda não reconheceu o recorde.

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Lazare, um spaniel francês, apontado como um dos cães mais velhos do mundo, morreu no sudeste de França com quase 30 anos, poucas semanas depois de perder a dona de longa data.

Durante praticamente três décadas, o animal viveu ao lado da proprietária numa região alpina francesa. Já nos últimos anos de vida, enfrentava vários problemas de saúde, entre eles dificuldades de visão, perda de audição e artrite, mantendo ainda a língua constantemente de fora.

Apesar de nunca ter existido confirmação oficial, Lazare poderá ter sido o cão mais velho alguma vez conhecido. Atualmente, o recorde reconhecido pelo Guinness World Records pertence a Bluey, um cão pastor-australiano que morreu em 1939 aos 29 anos.

Encontrou uma nova família após perder a dona

Depois da morte da proprietária, Lazare foi encaminhado, em abril, para o abrigo Annecy Marlioz. Pouco tempo depois, acabou por ser adotado por Ophélie Boudol, uma mãe solteira de 29 anos — apenas um ano mais nova do que o próprio cão.

A intenção inicial de Ophélie era encontrar um companheiro para a mãe, mas rapidamente decidiu acolher Lazare em sua casa.

Numa mensagem publicada no Instagram, a nova dona anunciou que o cão morreu na passada quinta-feira. Na despedida, descreveu Lazare como um animal afetuoso e cheio de vida até ao fim, destacando a sua “personalidade extremamente adorável”.

A data de nascimento de Lazare, 4 de dezembro de 1995, foi validada através de dois documentos oficiais, incluindo o registo francês de cães de raça.

Antes deste caso, Bobi, um cão português, chegou a ser apontado como o cão mais velho do mundo, depois de ter alegadamente morrido aos 31 anos, em 2023. No entanto, o Guinness World Records acabou por considerar insuficientes as provas apresentadas para confirmar oficialmente a idade do animal.

Ainda assim, não é excluída a possibilidade de existirem cães mais velhos do que Lazare. A agência AFP disse ter contactado o Guinness para esclarecer se o animal francês poderia deter o recorde, mas não obteve resposta.

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