Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nova espécie de fungo descoberta em medronheiros portugueses

16 mai, 2026 - 23:35 • Olímpia Mairos

Estudo liderado por investigadores da Universidade do Minho e do Politécnico de Castelo Branco identificou um fungo inédito na região de Oleiros.

A+ / A-
A espécie de fungo Banningia arbuti. Foto: Universidade do Minho
A espécie de fungo Banningia arbuti. Foto: Universidade do Minho
Nova espécie de fungo descoberta em medronheiros portugueses. Foto: Universidade do Minho
Nova espécie de fungo descoberta em medronheiros portugueses. Foto: Universidade do Minho

Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho e da Instituto Politécnico de Castelo Branco descobriu uma nova espécie de fungo isolada em medronheiros da região de Oleiros, no distrito de Castelo Branco.

A descoberta foi publicada na revista científica International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology e representa um contributo importante para o conhecimento da biodiversidade fúngica e das funções ecológicas desempenhadas por estes organismos nos ecossistemas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nova espécie recebeu o nome de Banningia arbuti e foi identificada durante uma investigação microbiológica realizada em bagas de medronheiro (Arbutus unedo), árvore típica da bacia mediterrânica. O medronheiro é conhecido pelos seus frutos avermelhados, de sabor agridoce, ricos em compostos bioativos e frequentemente utilizados na produção de aguardente tradicional.

Até agora, o género Banningia contava apenas com uma espécie conhecida em todo o mundo. Segundo os investigadores, o novo estudo permitiu clarificar cientificamente este género através de análises morfológicas, moleculares e bioquímicas. O género pertence à família de fungos Saccotheciaceae, ainda pouco estudada pela comunidade científica.

O trabalho foi assinado pelos cientistas João Trovão, Nelson Lima, Joana Domingues, Célia Soares, Carla Santos e Cristina Pintado. A nova espécie está atualmente depositada na Micoteca da Universidade do Minho (MUM), em Braga, ficando disponível para investigação internacional e eventual exploração biotecnológica pela indústria.

Esta descoberta demonstra a importância das coleções microbiológicas na preservação da biodiversidade e o nosso papel como infraestrutura de referência internacional na identificação e no estudo de fungos”, sublinha Nelson Lima, diretor da MUM e presidente da Federação Mundial de Coleções de Culturas Microbianas.

Criada há 30 anos, a MUM preserva milhares de fungos e possui certificação internacional máxima, equipamentos tecnológicos avançados e colaborações com os setores científico, ambiental, biotecnológico e da saúde.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Médio Oriente

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?