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Timmy não resistiu. Baleia-jubarte encontrada morta ao largo da Dinamarca

16 mai, 2026 - 18:44 • Olímpia Mairos

Jovem baleia-jubarte foi encontrada morta ao largo da Dinamarca, duas semanas após uma operação de salvamento milionária que gerou fortes críticas de especialistas em conservação marinha.

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A baleia-jubarte conhecida como Timmy foi encontrada morta ao largo da Dinamarca, duas semanas depois de ter sido alvo de uma controversa operação de resgate criticada por especialistas em conservação marinha.

De acordo com o The Guardian, o corpo do animal foi localizado perto da ilha de Anholt, no estreito de Kattegat, entre a Dinamarca e a Suécia. As autoridades confirmaram este sábado tratar-se da mesma baleia que tinha encalhado anteriormente na costa alemã.

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Timmy, uma jovem jubarte com cerca de 10 metros, tornou-se um fenómeno mediático após ficar presa num banco de areia na Alemanha durante várias semanas. O animal apresentava sinais de debilidade extrema, lesões na pele e possíveis ferimentos causados por redes de pesca.

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Apesar de especialistas defenderem que a baleia dificilmente sobreviveria, dois empresários alemães financiaram uma operação de salvamento avaliada em cerca de 1,5 milhões de euros. A baleia foi transportada numa barcaça até águas mais profundas do Mar do Norte.

A Comissão Internacional da Baleia considerou a operação “desaconselhável”, enquanto o diretor do Museu Oceanográfico de Stralsund classificou a tentativa como “pura crueldade animal”.

Após a libertação, Timmy chegou a ser vista a nadar, mas o sistema de rastreamento deixou de funcionar pouco depois. A baleia foi agora encontrada morta cerca de 70 quilómetros do local onde tinha sido devolvida ao mar.

As autoridades dinamarquesas não planeiam, para já, remover o corpo nem realizar uma necrópsia.

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