- Noticiário das 20h
- 16 mai, 2026
-
Em Destaque
Jogos Santa Casa
Totoloto: confira a chave deste sábado (16 de maio)
16 mai, 2026 - 22:33 • Olímpia Mairos
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 16 de maio de 2026, é composta pelos números 9 - 24 - 25 - 36 - 42 + Número da Sorte 2.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
Tópicos
- Noticiário das 20h
- 16 mai, 2026
-
Comentários