Audiências: Renascença conquista melhor resultado em 13 anos

18 mai, 2026 - 17:57 • Redação

As três rádios do Grupo Renascença Multimédia – Renascença, RFM e Mega Hits – são ouvidas semanalmente por mais de 4 milhões e 300 mil portugueses.

“As Três da Manhã”, com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, volta a crescer e é o terceiro programa mais ouvido em Portugal. Foto: Vasco Cruz/RR
A Renascença continua a conquistar a preferência dos ouvintes e alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos nas audiências de rádio, divulgadas esta segunda-feira.

Com mais 20% de ouvintes, a Renascença atingiu os 8,3% de audiência, indica o bareme rádio da Marktest de abril. Na vaga anterior tinha 7% de audiência acumulada de véspera (AAV).

“As Três da Manhã”, com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, volta a crescer e é o terceiro programa mais ouvido em Portugal.

A Renascença sobe em todas as faixas etárias entre os 15 e 65 anos e conquista ouvintes na Grande Lisboa e no Grande Porto.

De acordo com o bareme rádio, a RFM alcança três milhões de ouvintes todas as semanas e o programa “Café da Manhã” continua a subir.

A Mega Hits é a mais ouvida entre os estudantes e atinge 755 mil pessoas todas as semanas. Sobe no público entre os 15 e 24 anos, na Grande Lisboa e no Grande Porto.

