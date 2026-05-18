- Noticiário das 18h
- 18 mai, 2026
-
Rádio
Audiências: Renascença conquista melhor resultado em 13 anos
18 mai, 2026 - 17:57 • Redação
As três rádios do Grupo Renascença Multimédia – Renascença, RFM e Mega Hits – são ouvidas semanalmente por mais de 4 milhões e 300 mil portugueses.
A Renascença continua a conquistar a preferência dos ouvintes e alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos nas audiências de rádio, divulgadas esta segunda-feira.
Com mais 20% de ouvintes, a Renascença atingiu os 8,3% de audiência, indica o bareme rádio da Marktest de abril. Na vaga anterior tinha 7% de audiência acumulada de véspera (AAV).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“As Três da Manhã”, com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, volta a crescer e é o terceiro programa mais ouvido em Portugal.
A Renascença sobe em todas as faixas etárias entre os 15 e 65 anos e conquista ouvintes na Grande Lisboa e no Grande Porto.
As três rádios do Grupo Renascença Multimédia – Renascença, RFM e Mega Hits – são ouvidas semanalmente por mais de 4 milhões e 300 mil portugueses.
De acordo com o bareme rádio, a RFM alcança três milhões de ouvintes todas as semanas e o programa “Café da Manhã” continua a subir.
A Mega Hits é a mais ouvida entre os estudantes e atinge 755 mil pessoas todas as semanas. Sobe no público entre os 15 e 24 anos, na Grande Lisboa e no Grande Porto.
- Noticiário das 18h
- 18 mai, 2026
-