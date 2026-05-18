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Diretor do Museu de Serralves pede demissão

18 mai, 2026 - 19:12 • Maria João Costa

Philippe Vergne, diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves desde 2019, terminará o mandato, a seu pedido, no final de julho. Serralves vai abrir concurso para nova direção.

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O conselho de administração da Fundação de Serralves confirma esta segunda-feira que Phillipe Vergne pediu a demissão do cargo de diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

De acordo com a nota enviada à comunicação social, o conselho de administração da Fundação indica que o diretor, que assumiu funções em 2019, só ficará até julho.

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“Durante o período de transição, a Fundação contará ainda com o seu valioso contributo na curadoria de algumas exposições, assegurando, assim, a continuidade e qualidade da Programação de excelência que marca este ano de 2026”, refere o comunicado.

Serralves indica que irá abrir, “de imediato”, novo concurso para a seleção da nova direção do museu e ressalva que “a programação para 2027 foi já apresentada ao conselho de administração”.

Na hora da saída do diretor que levou a Serralves importantes nomes da cena artística internacional como Cindy Sherman ou Yayoi Kusama, Serralves “expressa o seu profundo reconhecimento a Philippe Vergne pelo trabalho desenvolvido ao longo destes sete anos”.

Segundo o comunicado, o trabalho do diretor “permitiu colocar o museu num patamar internacional ainda mais elevado”, por isso “a Fundação de Serralves deseja a Philippe Vergne todo o sucesso nas suas futuras funções”, dando assim a entender que o curador de origem francesa estará de partida para um novo projeto cultural.

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