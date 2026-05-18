O verdadeiro mundo de Manuel João Vieira em exposição no MAAT

Manuel João Vieira está de caneta e tinta-da-china na mão quando chegamos à sala do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), onde tem a sua exposição. O artista está a ultimar um desenho, o único, a preto e branco que está nas paredes do museu onde abre, quarta-feira ao público, a exposição “A Ilha Púrpura: notas e paisagens”. A mostra reúne 50 obras de pintura, desenho e escultura. O curador João Pinharanda disse, na apresentação, que Manuel João Vieira “não tem um universo, mas sim um ‘pluriverso’". Com isto quer dizer que o artista tem diversos mundos que vão da música à política. Neles Manuel João Vieira encarna várias personagens. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

É, no entanto, na pintura que Manuel João Vieira é ele próprio. Em resposta à Renascença, sobre se é mais verdadeiro quando está a pintar, o artista admite que “no atelier existe um despir de tudo aquilo que sejam as ideias do sujeito”. É ali que se confronta consigo mesmo. “Eu, além de ser a pessoa que é o mecanismo de pintar, sou ao mesmo tempo espetador das coisas”, explica. “Acho que estou dividido em duas pessoas, a que é o espetador e o tipo a partir do qual fluem as imagens”, detalha.

A sala do MAAT de paredes arredondadas está cheia de quadros que vieram, em grande parte, do atelier de Manuel João Vieira, outros pertencem ao acervo da Coleção EDP. As pinturas datam entre a década de 80 e 2026. Algumas delas foram já acabadas para esta exposição onde há pinturas de grande dimensão. João Pinharanda acrescenta o olhar do curador ao dizer que há no trabalho de Manuel João Vieira uma grande coerência. “Não faz muito sentido estarmos a olhar para ele a pensar que há uma evolução, ou que há um caminho. É um ‘pluriverso’ com uma grande unidade. Tudo entra na mesma lógica figurativa e narrativa”, destaca o curador. Quer nos quadros, quer nas esculturas ou nos desenhos misturam-se personagens de banda desenhada com figuras da mitologia, da literatura ou mesmo da Bíblia. “O Manuel João alimenta esse universo de personagens míticas, literárias, históricas, às vezes, religiosas que entram todas em diálogo umas com as outras”, sublinha Pinharanda.

Filho do pintor Manuel Vieira, Manuel João Vieira assume influências. Questionado pela Renascença sobre elas conta: “O meu pai, quando eu fui para as belas-artes, deu-me uma data de tubos de tinta, grandes, de algumas cores básicas, sobretudo terras e ocres e eu comecei a trabalhar com aquelas tintas”. O artista recorda que disse ao pai que “achava que a banda desenhada era uma coisa muito superior à pintura, porque, além de ter imagem, tinha o verbo”. “O meu pai achava que eu não percebia nada disto”, diz a rir Manuel João Vieira, que ainda sonha um dia fazer “uma banda desenhada gigante”. Foi, de resto, pela banda-desenhada que Manuel João Vieira começou “quando era pequeno”, contou aos jornalistas na apresentação da exposição. “Ainda publiquei uma banda desenhada, mas a partir do momento em que fui para as Belas-Artes fiz uma data de pinturas e, a partir daí, comecei a orientar as coisas e conseguir perceber que tinha algum interesse em fazer pintura”. João Pinharanda fala do “peculiar estilo de intervenção” do artista. Exemplo disso são duas esculturas que ocupam o centro da exposição e que colocam frente-a-frente os mundos de Lenine e o de Salazar. De um lado a peça “Salazauro rubro” (2021), uma escultura de cor vermelha – “Benfica” como diz o artista –, que mostra um cão sentado com a cabeça de António de Oliveira Salazar. A peça está a olhar outra escultura, “O Atelier de Lenine”, de 2020, que é constituída por uma grande mesa com várias gavetas de onde saem bustos de Lenine, rodeados de bandeiras do PCP e no centro tem um globo com um comboio elétrico às voltas. “O Atelier de Lenine é onde Lenine fabricou a sua arte política, o internacionalismo proletário. Aquele comboio dá a volta ao mundo. É uma reflexão acerca da política e da ligação entre o nosso ditador que também é um cão fiel que olha soberanamente para o mundo bolchevista. De tanto olhar para o comunismo, ficou assim. Chamo-lhe o Barão Vermelho”, diz o artista.