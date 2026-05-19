A caminho do Rock in Rio, quanto custam os transportes para lá?

Mais de 300 mil pessoas são esperadas nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo para uma nova edição do Rock in Rio Lisboa.

Será a segunda edição do festival naquele local, na zona norte de Lisboa, contígua a Loures.

Na edição de 2024, 80% do público veio de fora da cidade de Lisboa e 60% de fora da Grande Lisboa. Há ainda registo de pessoas vindas de 123 países diferentes.

A organização garante que está montado o “maior plano de mobilidade de sempre”, tendo feito uma articulação com 11 parceiros, entre os quais a Carris, o Metro, a CP, a Rede Expresso, a Carris Metropolitana, entre outros.

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O trânsito e estacionamento na zona vão estar fortemente condicionais não só nos dias do festival, mas também a partir da véspera de cada um dos dias.

O Rock in Rio Lisboa e as autoridades aconselham a utilização de transportes públicos que terão oferta reforçada e, nalguns casos, com preços especiais.

A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, garante que a melhor forma de aceder ao recinto é ir até à Gare do Oriente, ponto a partir do qual mais de 50 autocarros vão garantir o serviço de “shuttle” até à Cidade do Rock. Comparado com a edição de 2024, será duplicada a capacidade de operação. A viagem entre os dois pontos levará cerca de 10 minutos.

A organização convida o público a organizar com tempo a ida ao Rock in Rio e chegar cedo – este ano a abertura de portas será às 13h00.

Nos dias 20, 21 e 28 de junho, a Cidade do Rock fecha às 2h00. No dia 27 de junho fecha às 3h00, devido à transmissão do jogo Portugal-Colômbia, a contar para o Mundial de Futebol, logo a seguir à atuação de Rod Stewart.

Preço dos transportes:

Shuttle entre Gare do Oriente e o recinto: 2 euros, dia e volta, até dia 15. A partir do dia 16 de junho sobe para 4 euros. Bilhete pode e deve ser comprado antecipadamente, através da app Rock in Rio ou através da app Navegante. No próprio dia, o bilhete pode ser comprado a bordo, mas a organização não recomenda esta opção;

Estação de comboios mais próxima é a de Sacavém. Os comboios das Linhas de Sintra e Azambuja vai ter uma tarifa promocional de ida e volta a 3 euros, por pessoa, válida apenas nos dias do evento, para quem tem bilhete para o Rock in Rio;

Comboio regional, inter-regional, Intercidades e Serviço Especial de Longo Curso: CP oferece um desconto de 30% mediante apresentação do bilhete para o Rock in Rio Lisboa no ato da compra ou a bordo do comboio;

Comboio Fertagus: Quem tem bilhete Rock in Rio tem acesso a uma tarifa especial de ida e volta a 2,50 euros, válida para os dias de festival;

Rede Expressos: Desconto de 20% em viagens nacionais nos dias 19, 21 27 e 29 de junho, através do site e da app;

FlixBus: desconto de 20% em viagens nacionais e de 10% em viagens internacionais durante o mês de junho, exclusivo para detentores de bilhetes Rock in Rio;