Agência Lusa mostra 40 Anos de fotojornalismo

Estiveram nos incêndios em Portugal ou nos conflitos internacionais como a Ucrânia e Síria. São fotojornalistas que através do seu olhar e da sua lente registaram para mostrar ao mundo vários acontecimentos que marcaram a História.

O resultado está exposto numa iniciativa que assinala 40 anos de fotojornalismo da Agência Lusa, que pode ser visitada no edifício sede da agência, em Lisboa.

Ao todo, cerca de uma centena de fotografias assinadas pelos profissionais da Lusa refletem sobre realidades que deixaram memória.

Os profissionais da Lusa querem com esta exposição promover uma aproximação ao fotojornalismo e para tal estão a promover visitas guiadas para pequenos grupos, sobretudo de alunos do ensino secundário, universitário e politécnico de todo o país.

Fundada em 1986, na sequência da fusão da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) e da ANI (Agência Noticiosa de Informação), a LUSA é hoje fonte diária de informação para a comunicação social nacional