«É Tuga Ou Nada». Música oficial da Seleção junta Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch

O "rapper" e produtor Sam The Kid convocou Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch para a música oficial de apoio à Seleção Nacional de Futebol no Mundial 2026, e o resultado é um hino "de motivação e muita energia". Sam The Kid explicou, durante a apresentação de "É tuga ou nada", esta terça-feira à tarde, em Lisboa, que foi desafiado a criar uma "música de motivação, de garra", que seguisse o mote "Vai dar Portugal", da Federação Portuguesa de Futebol, para o Mundial 2026. No fundo, para "uma seleção que tem hipóteses de vencer, em modo de "é agora ou nunca"". "Era muito importante sentir aquela energia, sentir uma coisa mesmo quase épica de gladiadores, "vais entrar para um ringue, ou neste caso para um campo de futebol" e "vais com aquela motivação". Esse foi o meu ponto de partida a nível musical", contou aos jornalistas. Sam The Kid: o capitão de equipa

Para dar voz, e letra, à música, que tem "muita energia", convocou outros quatro "rappers" - Bispo, Gson (dos Wet Bed Gang), Papillon e Sir Scratch -, aqueles que sentiu "que se enquadrariam no cântico".

Neste trabalho, Sam The Kid foi o capitão de equipa, algo a que está de certa forma habituado, porque "às vezes o produtor é isso". . "É a pessoa que escolhe e que tem a opinião final. A decisão dele é a decisão que tem de ser respeitada, embora, neste caso, os jogadores ou os artistas também, obviamente, têm direito a opinar e é muito bem-vindo", disse. A música é um rap, estilo do qual Sam The Kid é uma das maiores figuras referências em Portugal, e que tem fãs entre os convocados da seleção, nomeadamente Rafael Leão, que tem músicas editadas como Way45. "Muitas vezes cai-se num erro, que é um pouco forçado, de juntar muitos géneros musicais e muitas culturas e às vezes não soa muito honesto. E parece que é uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Por isso mais vale sermos honestos connosco e estarmos no nosso campeonato, na nossa zona de conforto, e fazer uma música que nos agrade a nós e que vai agradar algumas pessoas, mas não estamos a tentar agradar a toda a gente", afirmou. O músico admite que "de certeza que há pessoas que não vão gostar, e estão no seu direito, obviamente", mas está "super orgulhoso" da música que criou. Encontros particulares com Chile e Nigéria O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Na preparação, Portugal vai realizar dois encontros particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.