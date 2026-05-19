Morreu Tom Kate, a voz do Yoda de "Star Wars"

O ator norte-americano conhecido por dar voz a diferentes personagens de desenhados animados e videojogos morreu na segunda-feira aos 64 anos, avançou o jornal "Variety".

Kane ficou famoso após ter emprestado, pela primeira vez, a sua voz ao Yoda em 2001, uma das personagens mais acarinhadas da saga "Star Wars".

Em 2021, o dublador sofreu um AVC e morreu esta segunda-feira devido a problemas cardíacos relacionados.

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Tom iniciou a sua carreira aos 15 anos e ficou conhecido pelos mais novos quando deu voz ao professor Utonium, o preferido das "The Powerpuff Girls".

Videojogos, como o famoso "Call of Duty", e até o filme "Harry Potter: Magic Awakened" também contaram com o seu talento.

"Embora a voz esteja agora em silêncio, as personagens, as histórias e o amor que deu ao mundo viverão para sempre", disse o porta-voz da sua agência de talentos, Galactic Productions.

