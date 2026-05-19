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Óbito
Morreu Tom Kate, a voz do Yoda de "Star Wars"
19 mai, 2026 - 02:34 • Catarina Magalhães
O dublador também ficou conhecido por emprestar a voz ao professor preferido das "Powerpuff Girls".
O ator norte-americano conhecido por dar voz a diferentes personagens de desenhados animados e videojogos morreu na segunda-feira aos 64 anos, avançou o jornal "Variety".
Kane ficou famoso após ter emprestado, pela primeira vez, a sua voz ao Yoda em 2001, uma das personagens mais acarinhadas da saga "Star Wars".
Em 2021, o dublador sofreu um AVC e morreu esta segunda-feira devido a problemas cardíacos relacionados.
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Tom iniciou a sua carreira aos 15 anos e ficou conhecido pelos mais novos quando deu voz ao professor Utonium, o preferido das "The Powerpuff Girls".
Videojogos, como o famoso "Call of Duty", e até o filme "Harry Potter: Magic Awakened" também contaram com o seu talento.
"Embora a voz esteja agora em silêncio, as personagens, as histórias e o amor que deu ao mundo viverão para sempre", disse o porta-voz da sua agência de talentos, Galactic Productions.
"A sua voz tornou-se parte das nossas vidas, das nossas memórias e das histórias que levamos connosco”, recordou.
Na última publicação na rede social "Instagram", o dublador mostrou que esteve reunido com as suas "meninas Powerpuff Girls".
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