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Rei Carlos III e outras celebridades foram ver exposição de flores e jardinagem em Londres
19 mai, 2026 - 08:27 • João Malheiro
Exposição abre ao público esta terça-feira, mas contou com uma inauguração repleta de estrelas.
´A exposição de jardinagem Chelsea Flower Show, uma das mais prestigiadas de todo o Reino Unido, abre esta terça-feira ao público, em Londres, depois de uma inauguração que contou com a presença de várias celebridades e a família real britânica.
O rei Carlos III e a rainha Camila, assim como estrelas como o antigo futebolista inglês David Beckham, o guitarrista dos Queen Brian May ou a atriz Judi Dench, foram algumas das figuras que marcaram presença na sessão inicial.
Como é habitual nesta exposição, os jardins reais em Chelsea estão repletos de pequenos gnomos, que servem de caricaturas para algumas personalidades notórias, como o próprio Rei.
A exposição mantém-se aberta ao público até sábado, dia 23 de maio, em Londres.
Veja algumas das imagens da exposição.
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