Rock in Rio com espaço para 100 mil pessoas e mais casas de banho

“Não colocaria a fasquia tão elevada, mas… quem sabe?”, diz à Renascença Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

Na apresentação do plano de mobilidade do evento, feita esta terça-feira, a PSP arriscava que, durante os quatro dias de evento, passarão pela Cidade do Rock 400 mil pessoas. A concretizar-se será um aumento face às mais de 300 mil pessoas registadas em 2024.

Com mais espaço, a lotação do recinto passou das 80 mil pessoas por dia, de 2024, para as 100 mil .

Estas são algumas novidades do recinto que, pela segunda edição, vai estar localizado no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures.

O Rock in Rio Lisboa 2026 vai ter mais 25 mil metros quadrados de espaço para o público , mais 30% de área de restauração e mais 40% de área de casas de banho.

“A gente está preparada para isso. A gente aumentou a capacidade da Cidade do Rock para 100 mil pessoas, o dia de Linkin Park esgotado, mais uns 10 dias e o dia de Katy Perry também vai estar esgotado. Vamos ver qual vai ser o ritmo dos próximos dias”, diz.

Apesar da expetativa, Medina dá por garantido que haverá, “sem dúvida nenhuma, uma audiência maior do que em 2024”.

Roberta Medina reforça que a maior capacidade do recinto permite sonhar com o objetivo de tornar o Rock in Rio Lisboa como “o ponto de encontro da Europa a cada dois anos”.

Na edição de 2024, 80% do público veio de fora da cidade de Lisboa e 60% de fora da Grande Lisboa. Medina revela que foram ao festival pessoas vindas de 123 países diferentes.

Dado o fluxo de público fora de Lisboa, a organização montou o “maior plano de mobilidade de sempre”, assegura, com reforço quer dos shuttles entre a Gare do Oriente e o recinto, quer o reforço da operação de vários operadores de transportes públicos (Carris, CP, Rede Expressos, Carris Metropolitana, entre outros).

A organização convida o público a organizar com tempo a ida ao Rock in Rio e chegar cedo – este ano a abertura de portas será às 13h00.

Nos dias 20, 21 e 28 de junho, a Cidade do Rock fecha às 2h00. No dia 27 de junho fecha às 3h00, devido à transmissão do jogo Portugal-Colômbia, a contar para o Mundial de Futebol, logo a seguir à atuação de Rod Stewart.