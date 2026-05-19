​Rock in Rio: Há estacionamentos (longe) com tarifas especiais para festivaleiros

Ir de carro particular até ao Rock in Rio Lisboa vai ser impossível, exceto viaturas de emergência e autorizadas. É o que garante a organização do festival, bem como a PSP.

O Rock in Rio Lisboa 2026 vai realizar-se nos dois últimos fins de semana de junho, no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures.

Na apresentação do plano de mobilidade do evento, o comandante da divisão de trânsito da Polícia garante que só as viaturas particulares dos moradores e lojistas da zona, devidamente identificados, serão autorizados a circular e estacionar.

O controlo do estacionamento começará a ser feito na véspera de cada dia do festival.

Já os condicionamentos de trânsito começam a ser feitos às 8h00 de cada um dos dias.

Ainda assim, se quiser mesmo programar a sua ida ao festival que decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, há alguns estacionamentos disponíveis para os festivaleiros.

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A empresa de estacionamento Telpark é um dos 11 parceiros da organização e tem 14 parques com lugares que podem ser pré-reservados a preços especiais para quem tem bilhete de entrada no Rock in Rio.

A saber: Roma, Alameda, Sete Rios, Berna, Valbom, Arco do Cego, Alves Redol, Praça de Londres, Santa Apolónia, Terminal de Cruzeiros, Alvalade XXI, Marquês de Pombal, MARL e Oceanário.

A ideia é que as pessoas deixem o carro nestes locais que têm depois acesso facilitados aos transportes públicos para, então, chegarem até à Cidade do Rock.

Segundo a organização, a reserva de estacionamento estará disponível por um valor promocional a partir de 4,90 euros, válida por um período contínuo de 24 horas. As reservas poderão ser efetuadas através da App Telpark ou no site oficial do Rock in Rio Lisboa.

Será o segundo ano que o Rock in Rio vai decorrer no Parque Tejo. Na edição de 2024, passaram pelo novo local mais de 300 mil pessoas. A organização prevê que este ano a lotação seja maior.