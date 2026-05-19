- Noticiário das 9h
- 19 mai, 2026
-
Subscrição da Playstation Plus vai ficar mais cara
19 mai, 2026 - 09:03 • João Malheiro
Este aumento aplica-se apenas a novos subscritores que possam pagar o serviço e não deve afetar clientes já fidelizados.
A Sony vai aumentar os preços de subscrições da Playstation Plus, o serviço online destas consolas.
A subscrição mensal vai subir um euro, situando-se agora em 9,99 euros. Já a subscrição trimensal vai subir três euros, passando a custar 27,99 euros.
Este aumento aplica-se apenas a novos subscritores que possam pagar o serviço e não deve afetar clientes já fidelizados.
Esta subida surge dois meses depois de a Sony também ter aumentado o preço da Playstation 5 no mercado.
A Nintendo Switch 2, uma das principais concorrentes, também já aumentou os preços.
A indústria dos videojogos, tal como outras dentro da área da tecnologia, é das mais afetadas pelos conflitos globais e o agravar da inflação.
Reino Unido
Jogadores de PlayStation podem receber dois mil milhões devido a "preços injustos"
Qualquer "gamer" do Reino Unido que tenha comprado(...)
- Noticiário das 9h
- 19 mai, 2026
-