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Subscrição da Playstation Plus vai ficar mais cara

19 mai, 2026 - 09:03 • João Malheiro

Este aumento aplica-se apenas a novos subscritores que possam pagar o serviço e não deve afetar clientes já fidelizados.

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A Sony vai aumentar os preços de subscrições da Playstation Plus, o serviço online destas consolas.

A subscrição mensal vai subir um euro, situando-se agora em 9,99 euros. Já a subscrição trimensal vai subir três euros, passando a custar 27,99 euros.

Este aumento aplica-se apenas a novos subscritores que possam pagar o serviço e não deve afetar clientes já fidelizados.

Esta subida surge dois meses depois de a Sony também ter aumentado o preço da Playstation 5 no mercado.

A Nintendo Switch 2, uma das principais concorrentes, também já aumentou os preços.

A indústria dos videojogos, tal como outras dentro da área da tecnologia, é das mais afetadas pelos conflitos globais e o agravar da inflação.

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