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Rock in Rio 2026
Trânsito condicionado por causa do Rock in Rio. Que ruas vão ser afetadas?
19 mai, 2026 - 20:31 • Cristina Nascimento
Vai haver dois perímetros de condicionamentos, mas para o público em geral conte com restrições nos quatro dias de festival desde a Gare do Oriente.
A PSP alerta para a inevitabilidade de constrangimentos para quem trabalha ou mora nas imediações do Parque Tejo, onde vai decorrer Rock in Rio Lisboa, no próximo mês.
A organização do festival espera a presença de mais de 300 mil pessoas e as autoridades admitem que possam chegar às 400 mil, no conjunto dos quatro dias – 20, 21, 27 e 28 de junho.
“Não é possível realizar um evento desta dimensão sem alguns condicionamentos”, admite o comandante da Divisão de Trânsito da PSP, Henrique Figueiredo.
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Moradores e lojistas, devidamente identificados, terão acesso à zona, assim como viaturas autorizadas e de emergência. Já para o público geral, conte com condicionamentos a partir da Gare do Oriente.
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As alterações de trânsito estão coordenadas entre as diversas autoridades e começam a fazer-se sentir a partir das 8h00 de cada um dos dias de festival, prolongando-se até ao fim de cada um dos dias do evento.
Já o estacionamento na zona começará a ser limitado a partir da véspera de cada um dos dias.
Os organizadores e as autoridades aconselham a deslocação de transportes públicos ou, em caso de utilização do carro particular, que sejam estacionados nos parques com tarifas especiais.
Segundo a organização, os principais condicionamentos de trânsito na zona norte de Lisboa são os seguintes:
- O acesso pelo IC2, na saída “Parque das Nações”, estará totalmente cortado;
- Fortes restrições na Avenida de Berlim, a partir do cruzamento com a Rua António Mega Ferreira;
- Faixa central ascendente na rotunda da Avenida D. João II com a Avenida de Berlim estará isolada, sendo a circulação permitida apenas a trânsito local;
- Na Avenida D. João II, a partir das 12h e até ao final do evento, a faixa central em ambos os sentidos sofrerá constrangimentos devido à circulação dos shuttles CARRIS e dos veículos das forças de segurança e de emergência, podendo ocorrer cortes ou desvios pontuais em função da intensidade do trânsito;
- No cruzamento da Avenida Aquilino Ribeiro com a Avenida D. João II será permitido o atravessamento, exceto na faixa central da Avenida D. João II, que será de uso exclusivo do evento;
- A Avenida D. João II, entre o cruzamento com a Avenida Aquilino Ribeiro e a rotunda da Avenida da Peregrinação, será circulável no sentido poente apenas pela via lateral (trânsito local). No sentido nascente, a circulação será condicionada, sendo permitida apenas a residentes ou comerciantes devidamente identificados;
- Na Rua João Pinto Ribeiro, junto à Praça do Venturoso, o trânsito local será desviado para a via lateral descendente da Avenida D. João II. O acesso pela Avenida da Boa Esperança em direção à Rotunda dos Vice-Reis e à Rua do Bojador estará condicionado, exceto para residentes, comerciantes ou outros casos devidamente justificados junto das autoridades;
- A Alameda dos Oceanos, entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Rotunda da República da Colômbia, bem como todas as suas artérias transversais, será uma zona de acesso condicionado a partir das 12h, mediante comprovativo de residência ou atividade comercial;
- A Avenida da Peregrinação, no sentido da Rotunda das Oliveiras, será de acesso exclusivo a residentes e comerciantes, incluindo toda a sua área envolvente;
- A Urbanização Parque do Rio (Via Oriente e Passeio dos Heróis do Mar) será considerada zona residencial de acesso exclusivo, mediante apresentação de dístico de residente ou comerciante;
- Os acessos norte e sul do IC2 (Parque das Nações 2) estarão encerrados a partir das 12h00;
- Os acessos ao Bairro do Forte estarão condicionados;
- A Rua José Domingues de Moraes e a Rua da Fábrica da Louça de Sacavém, bem como algumas artérias interiores, terão circulação condicionada, sendo o acesso permitido apenas a residentes e comerciantes devidamente identificados.
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