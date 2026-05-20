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Rock in Rio 2026

​Contagem decrescente para o Rock in Rio. O que já se sabe do evento?

20 mai, 2026 - 17:55 • Cristina Nascimento

Festival decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo. Organização espera ultrapassar lotação da edição de 2024 que registou uma afluência de mais de 300 mil pessoas.

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Pela décima primeira vez, a cidade de Lisboa vai acolher uma edição do Rock in Rio.

O festival, que quer ser cada vez mais “o ponto de encontro da Europa a cada dois anos”, estima que este ano será ultrapassada a lotação de 2024, ano em que mais de 300 mil pessoas foram à Cidade do Rock, no somatório dos quatro dias de festival.

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Este ano, o Rock in Rio Lisboa decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. O espaço do recinto é maior, tem agora capacidade para 100 mil pessoas por dia. Um dos dias já esgotou – 21 de junho, dia de Linkin Park – e agora conta esgotar também pelo menos o dia de Katy Perry, o primeiro dia.

O recinto terá mais área de casas de banho e de restauração, assegura a organização.

Uma das principais preocupações da organização é a chegada e partida dos festivaleiros. A organização e a PSP aconselham o público a ir para o festival utilizando os transportes públicos, tendo sido apresentado o “maior plano de mobilidade de sempre” do evento.

O plano conta com 11 parceiros, há um conjunto alargado de transportes disponível, muitos com oferta reforçada e com preços especiais para os detentores de bilhetes para o Rock in Rio Lisboa.

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A organização e a PSP advertem ainda para os vários condicionamentos de trânsito que vão ter lugar não só nos dias do festival, mas também na véspera de cada um dos dias, com várias vias afetadas.

Para quem insistir em levar carro, saiba que, perto do recinto, não haverá lugares de estacionamento. No entanto, um dos parceiros da edição deste ano do festival é a empresa de estacionamentos Telpark que indicou 14 parques com tarifas especiais para os festivaleiros. Recomenda-se a realização de uma pré-reserva do lugar.

Quanto ao cartaz, já são conhecidos os principais nomes que vão atuar nos quatro palcos do festival. Os cabeças de cartaz do Palco Mundo são Katy Perry (20 de junho), Linkin Park (21 de junho), Rod Stewart (27 de junho) e 21 Savage (28 de junho).

A Cidade do Rock in Rio vai abrir todos os dias às 13h00 e fecha às 2h00 da madrugada, exceto no dia 27 de junho que vai fechar uma hora mais tarde, uma vez que será transmitido o jogo de futebol de Portugal frente à Colômbia, a contar para o Mundial de Futebol.

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