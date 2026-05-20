​Contagem decrescente para o Rock in Rio. O que já se sabe do evento?

Pela décima primeira vez, a cidade de Lisboa vai acolher uma edição do Rock in Rio.

O festival, que quer ser cada vez mais “o ponto de encontro da Europa a cada dois anos”, estima que este ano será ultrapassada a lotação de 2024, ano em que mais de 300 mil pessoas foram à Cidade do Rock, no somatório dos quatro dias de festival.

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Este ano, o Rock in Rio Lisboa decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. O espaço do recinto é maior, tem agora capacidade para 100 mil pessoas por dia. Um dos dias já esgotou – 21 de junho, dia de Linkin Park – e agora conta esgotar também pelo menos o dia de Katy Perry, o primeiro dia.

O recinto terá mais área de casas de banho e de restauração, assegura a organização.

Uma das principais preocupações da organização é a chegada e partida dos festivaleiros. A organização e a PSP aconselham o público a ir para o festival utilizando os transportes públicos, tendo sido apresentado o “maior plano de mobilidade de sempre” do evento.

O plano conta com 11 parceiros, há um conjunto alargado de transportes disponível, muitos com oferta reforçada e com preços especiais para os detentores de bilhetes para o Rock in Rio Lisboa.