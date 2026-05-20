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Rock in Rio 2026

​De comboio, metro, autocarro ou expresso. Como posso ir para o Rock in Rio?

20 mai, 2026 - 14:09 • Cristina Nascimento

O festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. É a segunda edição naquele local.

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O Rock in Rio Lisboa 2026 vai ter o “maior plano de mobilidade de sempre”, assegura a organização. O plano foi apresentado a 19 de maio e dá conta de uma parceria com 11 entidades, entre as quais a Carris, o Metropolitano de Lisboa, a CP ou a Rede de Expressos, entre outros.

O festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. É a segunda edição naquele local. Em 2024, a organização disponibilizava shuttles entre a Gare do Oriente e o recinto. Este ano, será feito esquema semelhante, mas os responsáveis do evento garantem que vão duplicar o número de viaturas a fazer o trajeto.

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A caminho do Rock in Rio, quanto custam os transportes para lá?

​Rock in Rio Lisboa

A caminho do Rock in Rio, quanto custam os transportes para lá?

Shuttle da organização, autocarros, comboios e exp(...)

O bilhete para este shuttle tem um custo de dois euros se for adquirido até dia 15, através da app Rock in Rio ou através da app Navegante. Depois dessa data, o preço duplica.

Além deste shuttle da organização, os transportes públicos mantém a sua atividade normal e, em vários casos reforçados. Há também preços e tarifas especiais para alguns dos meios de transporte.

Saiba como pode ir (e vir) do festival.

Ir de autocarro da Carris

  • 705: Estação Oriente / Estação Roma-Areeiro
  • 708: Martim Moniz / Sacavém
  • 725: Estação Oriente / Prior Velho
  • 728: Restelo / Portela
  • 744: Restauradores / Moscavide
  • 750: Algés / Estação Oriente
  • 759: Restauradores / Estação Oriente
  • 782: Cais Sodré / Moscavide
  • 794: Sul e Sueste / Estação Oriente
  • 26B: Parque Nações Norte/Parque Nações Sul

No fim do festival, saindo da Gare do Oriente, tem disponível os seguintes autocarros da Carris

  • 208: Cais do Sodré / Estação Oriente
  • 210: Cais do Sodré / Prior Velho


​Rock in Rio: Há estacionamentos (longe) com tarifas especiais para festivaleiros

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Rock in Rio realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de(...)

Ir com a Carris Metropolitana até Sacavém

  • 2031: Sacavém (Centro de Saúde) | Circular
  • 2708: Estação Oriente / Casal da Aguieira
  • 2711: Estação Oriente / Charneca
  • 2713: Campo Grande (via Charneca) | Circular
  • 2714: Campo Grande / Sacavém (Jardim)
  • 2722: Areeiro / Via Rara
  • 2725: Estação Oriente / Loures (Zona Comercial)
  • 2726: Estação Oriente / Loures (via Camarate)
  • 2727: Estação Oriente / Loures (via Unhos)
  • 2728: Estação Oriente / Bairro Covina
  • 2729: Estação Oriente / Portela da Azóia
  • 2730: Estação Oriente / Santa Iria da Azóia
  • 2734: Estação Sacavém / Prior Velho
  • 2735: Urbana de Sacavém | Circular (via Prior Velho)
  • 2736: Campo Grande | Circular (via Sacavém)
  • 2790: Estação Alverca / Areeiro

Ir com a Carris Metropolitana até à Gare do Oriente

  • 2794: Estação Oriente / Forte da Casa
  • 4701: Estação Oriente / Vale da Amoreira
  • 4702: Estação Oriente / São Francisco
  • 4704: Estação Oriente / Atalaia (via B. Areias e B. Esteval)
  • 4705: Estação Oriente / Samouco
  • 4706: Estação Oriente / Montijo (Urb. Alto dos Moinhos)
  • 4708: Estação Oriente / Alcochete (Freeport via Montijo)
  • 4710: Estação Oriente / Palmela (Terminal)
  • 4715: Estação Oriente / Setúbal (ITS via Palmela)
  • 4720: Estação Oriente / Setúbal (Terminal Várzea)
  • 4721: Estação Oriente / Setúbal (ITS) | Expresso
  • 4741: Estação Oriente / Vale da Amoreira | Expresso

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Ir de comboio – CP Urbanos de Lisboa

A estação mais próxima da entrada do festival é a de Sacavém. Além da operação normal, a CP vai ter oferta especial para o regresso a casa nas linhas de Sintra e Azambuja.

Linha de Sintra, no sentido Sacavém-Sintra:

  • Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30.
  • Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30 – 3h00 – 3h30.

Linha da Azambuja, no sentido Sacavém-Azambuja:

  • Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45.
  • Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45 – 2h45.

Atenção que os comboios especiais de regresso não param em Moscavide.


​Trânsito condicionado por causa do Rock in Rio. Que ruas vão ser afetadas?

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Vai haver dois perímetros de condicionamentos, mas(...)

Ir de comboio – CP Regional e Interregional

Além da operação normal, o serviço Regional da CP também terá oferta especial em todos os dias do evento.

Dias 20, 21 e 28 junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho):

  • Partida de Lisboa Oriente às 00h25 com paragem em Sacavém às 00h30.
  • Partida de Lisboa Oriente às 02h05 com paragem em Sacavém às 2h15.

Dia 27 junho (na madrugada de 28 de junho):

  • Partida de Lisboa Oriente às 00h25 com paragem em Sacavém às 00h30.
  • Partida de Lisboa Oriente às 03h05 com paragem em Sacavém às 3h15.

Haverá, ainda, uma paragem extraordinária em Sacavém dos comboios Regionais com partida de Tomar às 13h13, 15h11, 16h00 e 17h11, e dos comboios Regionais com partida de Lisboa Santa Apolónia e com destino a Tomar entre as 13h45 e as 20h45.

Ir de comboio – CP Intercidades e Serviço Especial de Longo Curso

Além da operação normal, a CP terá um comboio especial na madrugada seguinte a cada dia do evento. Será uma ligação entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã, com paragens em Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra B, Aveiro, Espinho e Vila Nova de Gaia.

Dias 20, 21 e 28 junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho):

  • Partida de Lisboa Oriente às 2h00.
  • Partida de Lisboa Oriente às 3h00.

Dia 27 junho (na madrugada de 28 de junho):

  • Partida de Lisboa Oriente às 3h00.

Comboio da Fertagus

A melhor ligação à Cidade do Rock poderá ser feita através de transbordo com a CP em Roma-Areeiro, seguindo até à estação de Sacavém e caminhando 7 minutos até ao recinto do festival.

Para regressar a casa, além da oferta regular, serão disponibilizados horários especiais com partida de Roma-Areeiro a sair nos dias 20, 21 e 28 de junho pela 1h55, e no dia 27 de junho pelas 3h30.

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