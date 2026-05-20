- Noticiário das 14h
- 20 mai, 2026
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Rock in Rio 2026
De comboio, metro, autocarro ou expresso. Como posso ir para o Rock in Rio?
20 mai, 2026 - 14:09 • Cristina Nascimento
O festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. É a segunda edição naquele local.
O Rock in Rio Lisboa 2026 vai ter o “maior plano de mobilidade de sempre”, assegura a organização. O plano foi apresentado a 19 de maio e dá conta de uma parceria com 11 entidades, entre as quais a Carris, o Metropolitano de Lisboa, a CP ou a Rede de Expressos, entre outros.
O festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. É a segunda edição naquele local. Em 2024, a organização disponibilizava shuttles entre a Gare do Oriente e o recinto. Este ano, será feito esquema semelhante, mas os responsáveis do evento garantem que vão duplicar o número de viaturas a fazer o trajeto.
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Rock in Rio Lisboa
A caminho do Rock in Rio, quanto custam os transportes para lá?
Shuttle da organização, autocarros, comboios e exp(...)
O bilhete para este shuttle tem um custo de dois euros se for adquirido até dia 15, através da app Rock in Rio ou através da app Navegante. Depois dessa data, o preço duplica.
Além deste shuttle da organização, os transportes públicos mantém a sua atividade normal e, em vários casos reforçados. Há também preços e tarifas especiais para alguns dos meios de transporte.
Saiba como pode ir (e vir) do festival.
Ir de autocarro da Carris
- 705: Estação Oriente / Estação Roma-Areeiro
- 708: Martim Moniz / Sacavém
- 725: Estação Oriente / Prior Velho
- 728: Restelo / Portela
- 744: Restauradores / Moscavide
- 750: Algés / Estação Oriente
- 759: Restauradores / Estação Oriente
- 782: Cais Sodré / Moscavide
- 794: Sul e Sueste / Estação Oriente
- 26B: Parque Nações Norte/Parque Nações Sul
No fim do festival, saindo da Gare do Oriente, tem disponível os seguintes autocarros da Carris
- 208: Cais do Sodré / Estação Oriente
- 210: Cais do Sodré / Prior Velho
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Ir com a Carris Metropolitana até Sacavém
- 2031: Sacavém (Centro de Saúde) | Circular
- 2708: Estação Oriente / Casal da Aguieira
- 2711: Estação Oriente / Charneca
- 2713: Campo Grande (via Charneca) | Circular
- 2714: Campo Grande / Sacavém (Jardim)
- 2722: Areeiro / Via Rara
- 2725: Estação Oriente / Loures (Zona Comercial)
- 2726: Estação Oriente / Loures (via Camarate)
- 2727: Estação Oriente / Loures (via Unhos)
- 2728: Estação Oriente / Bairro Covina
- 2729: Estação Oriente / Portela da Azóia
- 2730: Estação Oriente / Santa Iria da Azóia
- 2734: Estação Sacavém / Prior Velho
- 2735: Urbana de Sacavém | Circular (via Prior Velho)
- 2736: Campo Grande | Circular (via Sacavém)
- 2790: Estação Alverca / Areeiro
Ir com a Carris Metropolitana até à Gare do Oriente
- 2794: Estação Oriente / Forte da Casa
- 4701: Estação Oriente / Vale da Amoreira
- 4702: Estação Oriente / São Francisco
- 4704: Estação Oriente / Atalaia (via B. Areias e B. Esteval)
- 4705: Estação Oriente / Samouco
- 4706: Estação Oriente / Montijo (Urb. Alto dos Moinhos)
- 4708: Estação Oriente / Alcochete (Freeport via Montijo)
- 4710: Estação Oriente / Palmela (Terminal)
- 4715: Estação Oriente / Setúbal (ITS via Palmela)
- 4720: Estação Oriente / Setúbal (Terminal Várzea)
- 4721: Estação Oriente / Setúbal (ITS) | Expresso
- 4741: Estação Oriente / Vale da Amoreira | Expresso
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Ir de comboio – CP Urbanos de Lisboa
A estação mais próxima da entrada do festival é a de Sacavém. Além da operação normal, a CP vai ter oferta especial para o regresso a casa nas linhas de Sintra e Azambuja.
Linha de Sintra, no sentido Sacavém-Sintra:
- Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30.
- Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30 – 3h00 – 3h30.
Linha da Azambuja, no sentido Sacavém-Azambuja:
- Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45.
- Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45 – 2h45.
Atenção que os comboios especiais de regresso não param em Moscavide.
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Ir de comboio – CP Regional e Interregional
Além da operação normal, o serviço Regional da CP também terá oferta especial em todos os dias do evento.
Dias 20, 21 e 28 junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho):
- Partida de Lisboa Oriente às 00h25 com paragem em Sacavém às 00h30.
- Partida de Lisboa Oriente às 02h05 com paragem em Sacavém às 2h15.
Dia 27 junho (na madrugada de 28 de junho):
- Partida de Lisboa Oriente às 00h25 com paragem em Sacavém às 00h30.
- Partida de Lisboa Oriente às 03h05 com paragem em Sacavém às 3h15.
Haverá, ainda, uma paragem extraordinária em Sacavém dos comboios Regionais com partida de Tomar às 13h13, 15h11, 16h00 e 17h11, e dos comboios Regionais com partida de Lisboa Santa Apolónia e com destino a Tomar entre as 13h45 e as 20h45.
Ir de comboio – CP Intercidades e Serviço Especial de Longo Curso
Além da operação normal, a CP terá um comboio especial na madrugada seguinte a cada dia do evento. Será uma ligação entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã, com paragens em Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra B, Aveiro, Espinho e Vila Nova de Gaia.
Dias 20, 21 e 28 junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho):
- Partida de Lisboa Oriente às 2h00.
- Partida de Lisboa Oriente às 3h00.
Dia 27 junho (na madrugada de 28 de junho):
- Partida de Lisboa Oriente às 3h00.
Comboio da Fertagus
A melhor ligação à Cidade do Rock poderá ser feita através de transbordo com a CP em Roma-Areeiro, seguindo até à estação de Sacavém e caminhando 7 minutos até ao recinto do festival.
Para regressar a casa, além da oferta regular, serão disponibilizados horários especiais com partida de Roma-Areeiro a sair nos dias 20, 21 e 28 de junho pela 1h55, e no dia 27 de junho pelas 3h30.
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