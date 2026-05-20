​De comboio, metro, autocarro ou expresso. Como posso ir para o Rock in Rio?

O Rock in Rio Lisboa 2026 vai ter o “maior plano de mobilidade de sempre”, assegura a organização. O plano foi apresentado a 19 de maio e dá conta de uma parceria com 11 entidades, entre as quais a Carris, o Metropolitano de Lisboa, a CP ou a Rede de Expressos, entre outros. O festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. É a segunda edição naquele local. Em 2024, a organização disponibilizava shuttles entre a Gare do Oriente e o recinto. Este ano, será feito esquema semelhante, mas os responsáveis do evento garantem que vão duplicar o número de viaturas a fazer o trajeto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O bilhete para este shuttle tem um custo de dois euros se for adquirido até dia 15, através da app Rock in Rio ou através da app Navegante. Depois dessa data, o preço duplica. Além deste shuttle da organização, os transportes públicos mantém a sua atividade normal e, em vários casos reforçados. Há também preços e tarifas especiais para alguns dos meios de transporte. Saiba como pode ir (e vir) do festival. Ir de autocarro da Carris 705 : Estação Oriente / Estação Roma-Areeiro

: Estação Oriente / Estação Roma-Areeiro 708 : Martim Moniz / Sacavém

: Martim Moniz / Sacavém 725 : Estação Oriente / Prior Velho

: Estação Oriente / Prior Velho 728 : Restelo / Portela

: Restelo / Portela 744 : Restauradores / Moscavide

: Restauradores / Moscavide 750 : Algés / Estação Oriente

: Algés / Estação Oriente 759 : Restauradores / Estação Oriente

: Restauradores / Estação Oriente 782 : Cais Sodré / Moscavide

: Cais Sodré / Moscavide 794 : Sul e Sueste / Estação Oriente

: Sul e Sueste / Estação Oriente 26B: Parque Nações Norte/Parque Nações Sul No fim do festival, saindo da Gare do Oriente, tem disponível os seguintes autocarros da Carris 208 : Cais do Sodré / Estação Oriente

: Cais do Sodré / Estação Oriente 210: Cais do Sodré / Prior Velho



Ir com a Carris Metropolitana até Sacavém 2031 : Sacavém (Centro de Saúde) | Circular

: Sacavém (Centro de Saúde) | Circular 2708 : Estação Oriente / Casal da Aguieira

: Estação Oriente / Casal da Aguieira 2711 : Estação Oriente / Charneca

: Estação Oriente / Charneca 2713 : Campo Grande (via Charneca) | Circular

: Campo Grande (via Charneca) | Circular 2714 : Campo Grande / Sacavém (Jardim)

: Campo Grande / Sacavém (Jardim) 2722 : Areeiro / Via Rara

: Areeiro / Via Rara 2725 : Estação Oriente / Loures (Zona Comercial)

: Estação Oriente / Loures (Zona Comercial) 2726 : Estação Oriente / Loures (via Camarate)

: Estação Oriente / Loures (via Camarate) 2727 : Estação Oriente / Loures (via Unhos)

: Estação Oriente / Loures (via Unhos) 2728 : Estação Oriente / Bairro Covina

: Estação Oriente / Bairro Covina 2729 : Estação Oriente / Portela da Azóia

: Estação Oriente / Portela da Azóia 2730 : Estação Oriente / Santa Iria da Azóia

: Estação Oriente / Santa Iria da Azóia 2734 : Estação Sacavém / Prior Velho

: Estação Sacavém / Prior Velho 2735 : Urbana de Sacavém | Circular (via Prior Velho)

: Urbana de Sacavém | Circular (via Prior Velho) 2736 : Campo Grande | Circular (via Sacavém)

: Campo Grande | Circular (via Sacavém) 2790: Estação Alverca / Areeiro Ir com a Carris Metropolitana até à Gare do Oriente 2794 : Estação Oriente / Forte da Casa

: Estação Oriente / Forte da Casa 4701 : Estação Oriente / Vale da Amoreira

: Estação Oriente / Vale da Amoreira 4702 : Estação Oriente / São Francisco

: Estação Oriente / São Francisco 4704 : Estação Oriente / Atalaia (via B. Areias e B. Esteval)

: Estação Oriente / Atalaia (via B. Areias e B. Esteval) 4705 : Estação Oriente / Samouco

: Estação Oriente / Samouco 4706 : Estação Oriente / Montijo (Urb. Alto dos Moinhos)

: Estação Oriente / Montijo (Urb. Alto dos Moinhos) 4708 : Estação Oriente / Alcochete (Freeport via Montijo)

: Estação Oriente / Alcochete (Freeport via Montijo) 4710 : Estação Oriente / Palmela (Terminal)

: Estação Oriente / Palmela (Terminal) 4715 : Estação Oriente / Setúbal (ITS via Palmela)

: Estação Oriente / Setúbal (ITS via Palmela) 4720 : Estação Oriente / Setúbal (Terminal Várzea)

: Estação Oriente / Setúbal (Terminal Várzea) 4721 : Estação Oriente / Setúbal (ITS) | Expresso

: Estação Oriente / Setúbal (ITS) | Expresso 4741: Estação Oriente / Vale da Amoreira | Expresso Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Ir de comboio – CP Urbanos de Lisboa A estação mais próxima da entrada do festival é a de Sacavém. Além da operação normal, a CP vai ter oferta especial para o regresso a casa nas linhas de Sintra e Azambuja. Linha de Sintra, no sentido Sacavém-Sintra: Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30.

Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 00h30 – 1h00 – 1h30 – 2h00 – 2h30 – 3h00 – 3h30. Linha da Azambuja, no sentido Sacavém-Azambuja: Dias 20, 21 e 28 de junho (nas madrugadas de 21, 22 e 29 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45.

Dia 27 de junho (na madrugada de 28 de junho) | Partida de Sacavém: 1h15 – 1h45 – 2h45. Atenção que os comboios especiais de regresso não param em Moscavide.

