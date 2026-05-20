Estreia mundial de ópera sobre o 25 de Abril inspirada em livro de Lídia Jorge

O compositor Eurico Carrapatoso era um jovem estudante no Colégio dos Jesuítas, em Santo Tirso, quando se deu o 25 de Abril de 1974, a data que inspira a ópera “Por Todos Nós” que agora escreveu e que estreia esta quarta-feira, no Teatro Aberto, em Lisboa. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o músico guarda na memória “aquela quinta-feira” em que viveu “uma experiência inigualável”. “Lembro-me muito bem, no Colégio dos Jesuítas, o prefeito, o irmão Gama, perfilou-nos e disse-nos que estavam a acontecer coisas muito importantes em Lisboa, nas suas palavras, acontecimentos solenes”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Carrapatoso reviveu este tempo de “revelação”, como lhe chama, ao ler o livro “Os Memoráveis”, de Lídia Jorge, que inspira a ópera “Por Todos Nós” que agora compôs. Além dos 50 anos da Revolução dos Cravos, a ópera assinala também os 50 anos do Teatro Aberto. O libreto é assinado pelo encenadores João Lourenço e Vera San Payo Lemos. Ao programa Ensaio Geral da Renascença, a encenadora explica a razão para a realização de uma ópera e não de uma peça de teatro, porque “a música foi tão importante no 25 de Abril”.

“Tendo sido duas as canções que foram a senha, o 'Depois do Adeus' e o 'Grândola Vila Morena' fazia sentido que a escolha recaísse numa ópera", indica Vera San Payo Lemos, que recorda também que depois do 25 de Abril “cantava-se muito”. “Havia muitas canções, as pessoas estavam na rua, cantavam, havia hinos. Foi-se recuperar aquelas canções do Lopes Graça, as canções heroicas e até canções populares portuguesas”, explica. Também o compositor Eurico Carrapatoso admite que se deixou contaminar, de forma “vital”, pelo lado musical que está ligado à Revolução de Abril. “Por exemplo, o Grândola aparece sempre de forma velada. Não são uma coisa ‘show-off’ que toda a gente vai perceber, mas está lá a lançar uma química e a contaminar a textura harmónica e tímbrica” na ópera, refere o seu autor.

A adaptação do libreto “não foi fácil”, explica a encenadora. “O libreto tem de ser muito conciso. Para transformar um romance de mais de 300 páginas num texto muito conciso, têm se de fazer várias operações”, diz San Payo Lemos, que evoca as palavras que Carrapatoso disse durante a criação da ópera: “Concisão para não morrer de exaustão”. Cada cena da ópera tem um título e criaram uma figura nova, referida no romance. “É uma figura de um anjo que terá passado por Lisboa muito brevemente durante 20 horas como se diz no romance. Ele aparece no prólogo, para iniciar e depois no fim. Aparece ao longo de toda a ópera, mas é só a Ana Maria Machado que o vê e que fala com ele”, diz a encenadora. Olhando para os dias de hoje, Vera San Payo Lemos fala da importância de recordar os acontecimentos do 25 de Abril. “Penso que é muito importante falarmos e defendermos o que para nós é importante. Devemos fazer ouvir a nossa voz”, aponta. “Vamos ter um coro que é o representante da Pólis. É importante mostrar o sentido de comunidade e julgo que é importante sempre elevamos a nossa voz”, diz Vera San Payo Lemos.