Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Neta de Mussolini vence Big Brother de Itália

20 mai, 2026 - 13:50 • João Malheiro

Alessandra Mussolini foi eleita a grande vencedora do concurso televiso, com 56% do televoto. A neta do antigo ditador italiano já participou em outros reality shows, lançou um álbum e foi deputada no Parlamento Europeu.

A+ / A-

Alessandra Mussolini, neta do antigo ditador fascista Benito Mussolini, foi a grande vencedora do Big Brother VIP de Itália.

A final do programa decorreu esta terça-feira no Canale 5 e Alessandra Mussolini foi eleita a vencedora com 56% dos votos. Pela vitória, leva para casa 100 mil euros, metade dos quais serão doados a uma instituiçã de caridade à sua escolha.

Alessandra Mussolini é filha de Romano Mussolini, o filho mais novo de Benito Mussolini, mas em Itália não é só conhecida pelo sobrenome da sua família.

Começou a ganhar notoriedade por trabalhos enquanto atriz e, em 1982, lançou um álbum de pop, entitulado "Amore", que conta com os singles "Love is Love" e "Tokyo Fantasy".

Depois de deixar para trás a vida de artista, virou-se para a política, fundando o partido de direita radical "Azione Sociale" (Ação Social, em tradução literal). Foi eleita deputada pelo partido em 2008 e 2013 e mais tarde foi senadora já pelo partido de centro-direita "Il Popolo della Libertà" de Silvio Berlusconi.

Em 2014, foi eleita eurodeputada, mas acabou por deixar a vida política para participar em alguns reality shows, como a versão italiana do "Dança com as Estrelas".

Em 2019, atacou o humorista Jim Carrey, por ter feito um desenho a gozar com a morte de Benito Mussolini, executado depois da queda do regime fascista em Itália. "É sublime, não é? Nem sabia que ela existia", respondeu o comediante, quando questionado pela "Variety" sobre o episódio.

Mais tarde, voltou a ter uma breve passagem pelo Parlamento europeu, entre 2022 e 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)