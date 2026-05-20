Neta de Mussolini vence Big Brother de Itália

Alessandra Mussolini, neta do antigo ditador fascista Benito Mussolini, foi a grande vencedora do Big Brother VIP de Itália.

A final do programa decorreu esta terça-feira no Canale 5 e Alessandra Mussolini foi eleita a vencedora com 56% dos votos. Pela vitória, leva para casa 100 mil euros, metade dos quais serão doados a uma instituiçã de caridade à sua escolha.

Alessandra Mussolini é filha de Romano Mussolini, o filho mais novo de Benito Mussolini, mas em Itália não é só conhecida pelo sobrenome da sua família.

Começou a ganhar notoriedade por trabalhos enquanto atriz e, em 1982, lançou um álbum de pop, entitulado "Amore", que conta com os singles "Love is Love" e "Tokyo Fantasy".

Depois de deixar para trás a vida de artista, virou-se para a política, fundando o partido de direita radical "Azione Sociale" (Ação Social, em tradução literal). Foi eleita deputada pelo partido em 2008 e 2013 e mais tarde foi senadora já pelo partido de centro-direita "Il Popolo della Libertà" de Silvio Berlusconi.

Em 2014, foi eleita eurodeputada, mas acabou por deixar a vida política para participar em alguns reality shows, como a versão italiana do "Dança com as Estrelas".

Em 2019, atacou o humorista Jim Carrey, por ter feito um desenho a gozar com a morte de Benito Mussolini, executado depois da queda do regime fascista em Itália. "É sublime, não é? Nem sabia que ela existia", respondeu o comediante, quando questionado pela "Variety" sobre o episódio.

Mais tarde, voltou a ter uma breve passagem pelo Parlamento europeu, entre 2022 e 2024.