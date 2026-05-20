O que é a Liberdade? "O Auto da Revolta do Mestre Salas" quer fazer pensar

A brincar é que se aprende e neste teatro, que incorpora também marionetas, fala-se de “liberdade, revolta e da necessidade de mudança” num “exercício quase lúdico” que convida os espectadores a “pensar” sobre “assuntos sérios” que, em si, são intemporais. “O que acontece quando se tomam as rédeas da própria vida? Alguma vez as tomamos?”

Os já antigos, mas não esquecidos, bonecos de vara de Santo Aleixo são o ponto de partida e fazem perguntas como estas num espetáculo que promete “prender o público” durante "uma hora bem passada", como diz à Renascença o autor e diretor plástico da peça, Ricardo Alves.

De 21 a 24 de maio, pelas 19h30, n’O Lugar, o "quartel-general" da Palmilha Dentada, bem como no Auditório Municipal de Gaia - de 27 a 30 do mês presente pelas 21h30 - a história que sobe a palco vai centrar-se na personagem do Mestre Salas, uma marioneta que se cansou de viver presa à vara que acima da sua cabeça o segura, manipulando todos os seus passos.

“A partir daí, há toda uma revolta entre os bonecos. Vão ter que encontrar o seu novo posicionamento, a sua nova relação com o mundo e entre eles. E parte um bocadinho disso para falar de liberdade e também um bocadinho de teatro”, explica Ricardo Alves, sublinhando a mensagem final da coprodução das companhias Palmilha Dentada e CENDREV, com o nome “O Auto da Revolta do Mestre Salas”.

“As questões da liberdade são importantes a cada dia, a cada momento e não só no momento histórico em que o vivemos. Seja ele qual for, nunca podemos deixar de refletir sobre ela e de tomar o máximo cuidado para que ela não se perca”, reflete o diretor plástico. Mas apesar do tema “muito sério” que se vai tratar em palco, os bonecos de madeira vão proporcionar “acima de tudo 50 minutos divertidos em que olhamos para dentro de nós”, afirma Ricardo Alves.

Este exercício de introspecção não vai trazer respostas, apenas perguntas. A tarefa de responder às questões que se vão impor durante 50 minutos fica a cargo dos espectadores. “O nosso objetivo é comunicar. Sempre foi e é por isso que fazemos espetáculos. Temos ansiedades para partilhar e perguntas que gostávamos de ver respondidas”, afirma o diretor plástico, acrescentando que o propósito final é que o público “apareça, se divirta e que vá para casa pensar no assunto”.

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Uma parceria unida pelo o humor

“O convite partiu do CENDREV para, em conjunto, desenvolvermos uma coprodução que no fundo já estava agendada há cerca de uns 4 anos”, conta Ricardo Alves, o também autor da peça.

“Em boa verdade, o desafio até partiu do Ivo Luz (o ator faz parte do elenco) do CENDREV e que eu já conhecia destas andanças teatrais, pareceu-nos, por isso, engraçado trabalhar com a companhia eborense, que já conhecíamos há largos anos”, acrescentou.

As duas companhias “comungam de uma estética teatral em muitos pontos”, nomeadamente “na forma como abordam o humor” nas suas narrativas, e é também por isso que surge “O Auto da Revolta do Mestre Salas”, refere o comunicado de imprensa.

Após esta temporada, o Teatro da Palmilha Dentada repõe no Lugar “Demokratia”, uma coprodução com A Pé de Cabra, para jovens públicos. O espetáculo estará em cena de 3 a 13 de junho no Lugar: sábados, domingos e feriados às 17h00 e nos dias úteis às 19h30. A peça será apresentada nos dias 18 e 19 de junho no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.