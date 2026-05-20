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Rock in Rio 2026
Rock in Rio é evento seguro, mas PSP alerta para “pequenos furtos”
20 mai, 2026 - 16:59 • Cristina Nascimento
Festival de música tem carácter internacional, mas, numa altura em que decorrem vários conflitos armados no mundo, a PSP garante não existir indicação de “risco acrescido” que obrigue a medidas de segurança excecionais.
A PSP classifica o Rock in Rio Lisboa como um evento seguro, sem “histórico de grandes incidentes do ponto de vista de ordem pública, nem de outras situações”, mas alerta para a ocorrência de “pequenos furtos”.
Em declarações à Renascença, Henrique Figueiredo, comandante da divisão de trânsito da PSP, explica que este tipo de eventos são “um bocadinho propícios a isso”.
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“Muita gente junta, às vezes com menos atenção, pode haver pontualmente, e ocorrem sempre pequenas situações de pequenos furtos”, reconhece.
No entanto, afasta a ideia de um ambiente inseguro.
“Não há histórico de grandes incidentes do ponto de vista de ordem pública, nem de outras situações, mas estes eventos de massas, sobretudo do ponto de vista de pequenos furtos, de carteiristas, etc. são sempre eventos que oferecem alguma propensão que isso aconteça”, reafirma.
O Rock in Rio Lisboa é um evento de música internacional. Na edição de 2024, vieram pessoas de 123 países diferentes.
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Num momento em que há vários conflitos em curso, a PSP não tem, no entanto, indicação de risco acrescido para o Rock in Rio.
“Não foram implementadas medidas especiais de segurança para o Rock In Rio. Não há, até ao momento, conhecimento de nenhum risco acrescido”, garante o comandante da PSP.
Ainda assim, Henrique Figueiredo assegura que “um evento com tanta gente leva a ter que adotar um conjunto de medidas de segurança para tentar garantir que nada de anormal acontece, nomeadamente do ponto de vista da ordem pública e da tentativa de alguma forma perturbar a realização do evento”.
“Estaremos preparados para isso, como estamos, normalmente, em todos os eventos desta natureza”, remata.
O Rock in Rio Lisboa 2026 acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures. Uma das principais preocupações da PSP é a entrada e saída de milhares de pessoas.
O conselho das autoridades é que sejam utilizados os transportes públicos e que o público não escolha levar carro individual para a zona que estará fortemente condicionada durante aqueles dias.
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