Torre de Belém volta a receber visitas na próxima semana

É um dos ícones de Portugal que qualquer turista que visita Lisboa quer fotografar. Tem estado encerrado ao público desde abril de 2025 e vai voltar a abrir. A Torre de Belém começa a receber visitas no próximo dia 27, quarta-feira.

O baluarte, monumento nacional, também classificado com Património Mundial pela UNESCO, sofreu no último ano obras de conservação e restauro no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Em comunicado, a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E (MMP) refere que “sua reabertura assinala um momento de especial relevância, reafirmando o compromisso da instituição com a preservação, valorização e acesso sustentável ao património nacional”.

Sendo um dos monumentos mais visitados, esta fortaleza vai passar a ter uma nova fórmula de gestão de visitantes, refere a MMP.

“O sistema de acesso por horários definidos (slots) permitirá melhorar a gestão dos fluxos de visitantes e vai contribuir para a proteção do monumento, conciliando acessibilidade pública com preservação patrimonial”, lê-se no comunicado.

De acordo com a MMP, “a intervenção concluída corresponde à primeira obra de fundo realizada no monumento desde 1998, permitindo reforçar as condições de conservação, segurança e resiliência de um edifício particularmente exposto à ação do tempo e às condições atmosféricas”.

A sessão de reabertura terá lugar dia 26 e contará com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes e presidentes e elementos das equipas da MMP e do Património Cultural, IP e das demais entidades envolvidas.

A empreitada de conservação e restauro foi promovida pela Associação de Turismo de Lisboa – Visitors and Convention Bureau (ATL), com execução da empresa N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda., e coordenação do Património Cultural, I.P.