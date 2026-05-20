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- 20 mai, 2026
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Obras PRR
Torre de Belém volta a receber visitas na próxima semana
20 mai, 2026 - 16:37 • Maria João Costa
Estão concluídas as obras de conservação e restauro no âmbito do PRR. O monumento, classificado como Património Mundial da UNESCO reabre ao público dia 27. Vai passar a ter um novo sistema de visita, por “slots” de horários.
É um dos ícones de Portugal que qualquer turista que visita Lisboa quer fotografar. Tem estado encerrado ao público desde abril de 2025 e vai voltar a abrir. A Torre de Belém começa a receber visitas no próximo dia 27, quarta-feira.
O baluarte, monumento nacional, também classificado com Património Mundial pela UNESCO, sofreu no último ano obras de conservação e restauro no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.
Em comunicado, a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E (MMP) refere que “sua reabertura assinala um momento de especial relevância, reafirmando o compromisso da instituição com a preservação, valorização e acesso sustentável ao património nacional”.
Sendo um dos monumentos mais visitados, esta fortaleza vai passar a ter uma nova fórmula de gestão de visitantes, refere a MMP.
“O sistema de acesso por horários definidos (slots) permitirá melhorar a gestão dos fluxos de visitantes e vai contribuir para a proteção do monumento, conciliando acessibilidade pública com preservação patrimonial”, lê-se no comunicado.
De acordo com a MMP, “a intervenção concluída corresponde à primeira obra de fundo realizada no monumento desde 1998, permitindo reforçar as condições de conservação, segurança e resiliência de um edifício particularmente exposto à ação do tempo e às condições atmosféricas”.
A sessão de reabertura terá lugar dia 26 e contará com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes e presidentes e elementos das equipas da MMP e do Património Cultural, IP e das demais entidades envolvidas.
A empreitada de conservação e restauro foi promovida pela Associação de Turismo de Lisboa – Visitors and Convention Bureau (ATL), com execução da empresa N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda., e coordenação do Património Cultural, I.P.
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