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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira
20 mai, 2026 - 21:54 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 10,7 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, é composta pelos números 6 - 16 - 19 - 34 - 41 + Número da Sorte 4.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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