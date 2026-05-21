Lixo do setor alimentar e bebidas domina poluição por plástico no mundo, diz estudo

O lixo proveniente dos alimentos e das bebidas domina a poluição global por plásticos, indica um estudo liderado pela Universidade de Plymouth, Reino Unido, divulgado na quarta-feira.

As embalagens de plástico para alimentos, as tampas e as garrafas de plástico são os itens predominantes no lixo marinho, de acordo com o primeiro levantamento mundial sobre lixo marinho por tipo de utilização, que reuniu e avaliou mais de cinco mil levantamentos de lixo nas praias para revelar os itens dominantes de lixo marinho em todos os sete continentes, nove sistemas oceânicos, 13 mares regionais e 112 nações, uma área combinada que representa 86% da população mundial.

A análise mostra que os plásticos relacionados com alimentos e bebidas dominam os detritos costeiros, figurando entre os três tipos de utilização mais abundantes em 93% dos países, incluindo o Reino Unido e as cinco nações mais populosas do mundo: Índia, China, Estados Unidos da América (EUA), Indonésia e Paquistão.

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As embalagens de plástico para alimentos, tampas e garrafas de plástico estão entre os artigos individuais mais comuns em mais de metade dos países, seguidos pelos sacos de plástico e pelas pontas de cigarros.