Colbert termina "The Late Show" com atuação especial de Paul McCartney

Amigos e família de Colbert subiram, igualmente, a palco para dançar e celebrar o término do "The Late Show", antes de um epílogo final em que McCartney ajuda Colbert a mandar as luzes abaixo do Ed Sullivan Theater, onde o programa era filmado.

No fim, para encerrar o programa em definitivo, Paul McCartney ajudou Colbert a despedir-se com uma atuação da canção "Hello Goodbye", dos The Beatles, com aparições especiais de os artistas Elvis Costello e Jon Batiste.

O antigo guitarrista dos The Beatles fez uma pequena entrevista em que falou dos filmes biográficos que estão a ser produzidos sobre a banda e também sobre o seu novo álbum "The Boys of Dungeon Lane", que é lançado esta sexta-feira.

Stephen Colbert terminou durante a madrugada desta sexta-feira o seu percurso no "The Late Show" com uma aparição especial de Paul McCartney.

O "The Late Show" era uma das bandeiras da programação da CBS desde os anos 90, com David Letterman como apresentador, mas foi cancelado no ano passado, apesar de se tratar, atualmente, do programa noturno mais visto na televisão norte-americana. Stephen Colbert assumiu as rédeas há dez anos, depois da reforma de Letterman.

A CBS alegou motivos financeiros para justificar o fim do "The Late Show", mas muitos alegam que o motivo real é censurar uma das vozes mais críticas da televisão ao atual Presidente dos EUA, Donald Trump. Na altura, a empresa-mãe da CBS, a Paramount, precisava de a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA para uma fusão de 8,4 mil milhões de dólares com a Skydance Media.

E, entretanto, a Paramount pretende adquirir a Warner Bros., o que vai levar a outro processo sensível a nível federal e em que a administração Trump terá um papel crucial. O líder da empresa, David Ellison, e o seu pai, Larry Ellison, atualmente o segundo homem mais rico do mundo, partilham uma grande amizande com o chefe de Estado norte-americano.

"São amigos meus. São grandes apoiantes", referiu Donald Trump há uns meses, citado pela CNN.