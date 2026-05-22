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Euromilhões desta sexta-feira: saiba se ganhou o jackpot de 105 milhões

22 mai, 2026 - 20:22 • Redação

Conheça a chave do sorteio desta sexta-feira.

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É desta que a sorte está do seu lado? Esta sexta-feira está em jogo, no primeiro prémio, um jackpot de 105 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões, de 22 de maio de 2026, é composta pelos números 6 - 22 - 26 - 31 - 37 e pelas estrelas 5 e 8.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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