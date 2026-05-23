Espécies invasoras são um "problema grave," mas "muito desconhecido"

As invasões biológicas não são apenas prejudiciais para a biodiversidade, “são também uma ameaça muito grande ao bem-estar humano”, diz à Renascença Elizabete Marchante, especialista em ecologia e coordenadora da plataforma INASORAS.PT, uma das entidades promotoras da Semana sobre Espécies Invasoras (SEI), que regressa entre os dias 23 e 31 de maio para a sexta edição.

Ao longo de uma semana, a iniciativa ibérica organiza cerca de 350 atividades gratuitas e abertas ao público entre Portugal e Espanha. “O objetivo”, explica a investigadora da Universidade de Coimbra, “é que muitas pessoas contactem com o tema e fiquem mais sensibilizadas para este problema grave, mas que ainda é muito desconhecido do público em geral”.

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Segundo o relatório mais recente da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas (IPBES, na sigla em inglês), as espécies invasoras são a quinta maior ameaça global à biodiversidade. O mesmo estudo estima ainda que as espécies invasoras gerem custos globais superiores a 423 mil milhões de dólares por ano (aproximadamente 364 mil milhões de euros).

Solução passa por “investir na sensibilização”

“Todas as espécies que são introduzidas num novo território”, esclarece Elizabete Marchante, “são espécies exóticas”, mas a maior parte não consegue reproduzir-se sozinha. No entanto, “há uma parte delas que começa a multiplicar-se e a afastar-se dos locais de introdução e, com isso, a ter impactos negativos tanto em termos ecológicos como socioeconómicos”, avisa.

Exemplo disso, refere a investigadora, são os jacintos-de-água: “É uma espécie aquática que tem efeitos muito claros na vida humana porque, além do impacto que vai ter nas espécies que vivem dentro de água, vai impedir a sua utilização pelo ser humano porque o espelho de água fica totalmente tapado e com um sistema completamente modificado”.

Em Portugal, existem muitas áreas invadidas, mas “os recursos necessários para conseguir geri-las são proibitivos”, lamenta a académica. O ideal é, portanto, investir na prevenção. “As boas práticas nas invasões biológicas remetem claramente para investir na sensibilização das populações para que seja possível detectar as espécies o mais cedo possível e não as deixar fixar-se, estabelecer-se e aumentar”.

Cientistas “não conseguem estar em todo o lado”

Uma das novidades da edição deste ano da SEI é o MACRO-Bioblitz, uma atividade que consiste em fazer o registo das espécies invasoras de uma determinada geografia através da aplicação iNaturalist, disponível gratuitamente.

“A espécie vai ser registada com as coordenadas do local onde está, e depois a aplicação tem um algoritmo que vai fazer a identificação. A informação fica disponível para investigadores e qualquer pessoa que tenha interesse em ter os dados de localização das espécies”, afirma Elizabete Marchante.

Através da ciência cidadã, qualquer pessoa pode ajudar os cientistas e os técnicos, que, nota a investigadora, “não conseguem estar em todo o lado”. Esta atividade “é uma maneira de recolhermos informação sobre a dispersão das espécies invasoras em Portugal e em Espanha durante esta semana”, conclui.

*Edição de Ricardo Vieira

