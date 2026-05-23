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“Fjord” conquista Palma de Ouro no Festival de Cannes

23 mai, 2026 - 21:27 • Redação

“Fjord” venceu este sábado a Palma de Ouro da 79.ª edição do Festival de Cannes. Filme de Cristian Mungiu marca a segunda vitória do realizador romeno no principal prémio do festival.

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“Fjord” conquistou este sábado a Palma de Ouro da 79.ª edição do Festival de Cannes. O filme é realizado por Cristian Mungiu e protagonizado por Sebastian Stan e Renate Reinsve.

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Com esta distinção, Cristian Mungiu torna-se apenas o décimo cineasta a vencer duas Palmas de Ouro. A primeira foi atribuída em 2007, por “4 meses, 3 semanas e 2 dias”, o segundo filme da sua carreira.

“Fjord” é o sexto filme do realizador romeno, que soma também em Cannes o prémio de Melhor Argumento por “Para Além das Montanhas”, em 2012, e o prémio de Melhor Realização por “O Exame”, em 2016.

Antes da entrega da Palma de Ouro, o filme já tinha sido distinguido com o Prémio FIPRESCI, atribuído pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, o Prémio do Júri Ecuménico e o Prémio François Chalais.

O júri da edição deste ano foi presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook e integrou os atores Demi Moore, Stellan Skarsgård e Ruth Negga, os realizadores Chloé Zhao, Laura Wandel e Diego Céspedes, além do argumentista Paul Laverty.

Inspirado em factos reais, “Fjord” decorre na Noruega e acompanha um casal evangélico com cinco filhos que enfrenta suspeitas de violência doméstica. As autoridades contestam a educação rígida das crianças, a rejeição de “smartphones” e YouTube e a forte componente religiosa da família.

A tensão agrava-se quando é iniciado um processo para retirar os filhos aos pais e colocá-los em lares de acolhimento, incluindo um recém-nascido ainda amamentado pela mãe.

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