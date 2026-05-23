Toupeiras-d'água estão "criticamente em perigo" e podem desaparecer da Península Ibérica

Todas as populações de toupeira-d'água vão desaparecer dentro de 20 a 30 anos na Península Ibérica se a tendência atual não for invertida, foi divulgado durante a apresentação da Lista Vermelha Nacional de espécies ameaçadas em Espanha.

A população atual deste micromamífero semiaquático, endémico da Península Ibérica, está estimada em cerca de 8.900 animais.

A Sociedade Ibérica para a Conservação e o Estudo dos Mamíferos (SECEM) reiterou que a espécie está "criticamente em perigo".

"Está presente em áreas isoladas como os Pirenéus, o sistema Ibérico norte, a cordilheira Cantábrica, serras atlânticas e uma população residual no Sistema Central", indicou.

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O seu habitat consiste em margens de rios oxigenadas com abundância de macroinvertebrados, onde a toupeira-d'água ("desman ibérico") se alimenta.

"Os estudos mais recentes encomendados pelo Ministério (da Transição Ecológica espanhol) estimam a população em cerca de 8.900 indivíduos e apresentam uma série de modelos que preveem o futuro destas populações, sublinhou a SECEM, acrescentando que todas vão desaparecer em 30 anos.