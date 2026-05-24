A última semana de maio vai ser de "muita partilha" em Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira vai ser envolvida numa “teia” de atividades que quer colocar em diálogo a arte, as pessoas e os espaços do concelho. Desde rusgas e concertos, a piqueniques e rodas de conversa passando também por jogos e oficinas criativas: são 28 atividades gratuitas programadas para a última semana de maio.

A grande variedade de dinâmicas une-se em torno do objetivo central da Semana de Rede Comunitária da Casa dos Choupos: “Aproximar as práticas artísticas, consolidar as relações entre quem já estava a trabalhar no território e construir uma teia capaz de envolver ainda mais pessoas e lugares aqui no concelho”, explica a diretora da cooperativa de solidariedade social Casa dos Choupos, Inês Pinho, em declarações à Renascença.

“Espero uma semana intensa com muita gente a frequentar e a visitar a casa e a sentir a energia desta rede que já existe e que no primeiro ano de trabalho, já tem resultados visíveis”, revela a diretora.

Esta é a primeira edição em que a Casa dos Choupos organiza um programa co-construído entre dez entidades da rede social da concelhia, mas a ideia de organizar esta “semana criativa” já vem de trás. O historial das práticas artísticas comunitárias em Santa Maria da Feira foi uma das motivações do projeto, facto este que, há cerca de quatro anos, levou a Casa dos Choupos a “fazer o mapeamento” das atividades da cooperativa que mais se destacaram nos últimos 20 anos, compilando-as num livro batizado como “A comunitária”.

Nos destaques de Inês Pinho as atividades do “Despertar”, que acontecem todos os dias de manhã, são sublinhadas. Voltada para a área da saúde e do bem-estar, a agenda conta com sessões de yoga, meditação e expressão corporal para que as pessoas “comecem o dia da melhor forma possível”, afirma a diretora. Durante o dia as atividades vão variando mas nenhuma foge ao objetivo primordial: a partilha.

“Ao longo do dia, teremos propostas diferentes, mas todas elas com o objetivo central que é pôr as pessoas em comunidade. O grande objetivo deste momento é que haja muita partilha de ideias, mas também de memórias e de saberes”, disse Inês Pinho. E quando se fala em partilhas fala-se de cooperações, outro grande destaque desta semana de arte comunitária que conta com o apoio de mais 10 entidades, estas que vão estar presentes no dia 29, às 11h, para uma conversa sobre o projeto.

“Vamos estar a conversar um bocadinho sobre aquilo que já foi feito no âmbito desta rede e aquilo que ainda há para fazer no futuro”, explica Inês Pinho reforçando que por último, mas não menos importante, “na sexta-feira teremos um piquenique comunitário ao almoço e terminaremos a tarde num ambiente de grande festa com um grupo de rugas da freguesia de Milheirós Poiares com muita animação para as pessoas conviverem e sentirem esta força da comunidade”.

As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível online.