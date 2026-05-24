Atleta e influenciador fitness. Gabriel Ganley morre aos 22 anos
24 mai, 2026 - 08:40
Não foram reveladas as causas da morte.
O influenciador fitness e atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley, de 22 anos, morreu, no sábado, em São Paulo, aos 22 anos.
Ganley, natural do rio de Janeiro, foi encontrado morto na sua residência em São Paulo.
A empresa Integralmédica, principal patrocinadora do atleta, confirmou o óbito, mas nada avançou sobre as causas.
A morte de Ganley está a gerar múltiplas reações e comoção no universo do fitness e do fisiculturismo.
